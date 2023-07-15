靈戲逼人｜龔嘉欣Sexy Dance誘惑張振朗 吳子冲首拍喊戲黑面24小時培養感情

龔嘉欣Sexy Dance誘惑張振朗。

TVB劇集《靈戲逼人》隨著劇情發展，與「女鬼」阿芳（龔嘉欣飾）出雙入對的Ivan（張振朗飾），自與女友Karen（蔚雨芯飾）分手後，不自覺對阿芳產生情愫，昨晚（14日）Ivan （張振朗飾）臨睡前欣賞了阿芳（龔嘉欣飾）表演K-pop，因而夢見阿芳大跳Sexy Dance，之後再風情萬種跳上Ivan大髀咬耳仔，場面香艷又搞笑。 繼《新四十二章》Lisa上身跳勁舞後，嘉欣這次再度挑戰K-pop，雖然同樣以搞笑為主，但風格卻由有型變成性感。談到相關場口，嘉欣以「一味掛住笑」概括拍攝情況：「拍嗰陣最難係忍笑，我哋有同導演研究呢場戲誘惑同放電嘅尺度，例如係咪要撥吓頭髮咁，但最終都係大家不停係咁笑。」

子冲：喊到鼻水都出埋嚟 另繼上周阮嘉敏及劉芷玲，本周再有年青演員彈出，就是飾演阮浩棕好友傑仔的吳子冲。前晚（13日）一集傑仔因被好友阿東（阮浩棕飾）誤解退出戲班，深感不捨的傑仔向若琳（阮嘉敏飾）訴苦期間，憶起當日摯親離世時阿東如何安慰及陪伴自己，解釋了傑仔為何願意為阿東默默付出。原來該場是子冲入行五年首個爆喊戲，他在IG上載劇照及留言：「對於喊戲，我係完全冇信心，當時真係冇諗過可以喊到鼻水都出埋嚟，橫隔膜又抽筋。」由於傑仔角色單純、善良又思想正向，在網上吸獲不少正評，讚爆喊場面感動之餘，亦讚子冲做得好。劇中演員亦封傑仔是全劇最好玩角色，皆因可塑性高。

黑面 足足 24 小時 子冲事後受訪時指由接到劇本知道要拍喊戲已開始擔心及緊張，拍攝前更刻意黑足24小時面及「與世隔絕」；談到拍攝感受，子冲笑言是講對白很難：「自己睇番出街係覺得唔係做得十分好，喊戲真係好難，難在喊得出只係第一步，然後我發現原來喊住講嘢係好難，因為條氣會抽搐，好易會好似口齒不清咁，希望下次可以講番清楚啲對白。」他又感激媽咪陪自己看了該幕兩、三次仍忍不住眼濕濕。