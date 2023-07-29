靈氣逼人｜龔嘉欣忍喊搞到觀眾眼濕濕 結局一首歌令網民即時出戲

由龔嘉欣、張振朗等主演的《靈氣逼人》今晚播出大結局，龔嘉欣在結局的演技令不少網民大讚，網民認為嘉欣絕對可以憑此片角逐視后，又呼籲無綫要好好珍惜她。 最後一集講到嘉欣上劉穎璇身踏舞板演出，期望曲行雲(張振朗飾)會出現，原來張振朗演的丁一駿便是曲行雲的轉世，當張振朗坐在屬於曲行雲的椅子時，龔嘉欣激動落淚，彼此恍如隔世，而她這場內心戲及落淚，感動不少觀眾。然而，劇集的Big Boss江志強（吳瑞庭飾）施法令龔嘉欣現身，而此人原來就是當年殺曲行雲及龔嘉欣的兇手。由於張振朗一直以為江志強是好人，正想他幫忙教龔嘉欣時，錄音機播出當年殺人放火的陰謀，於是江志強表明來意是要龔嘉欣灰飛煙滅。

龜波氣功整死BIG BOSS 之後畫面就出現江志強拉開衣服，心口的八卦射出強光，他再將一大推符飛去龔嘉欣身上，並轉身欲殺張振朗。龔嘉欣見張振朗昏迷之後，於是出力使出「龜波氣功」打向江志強。不過，這場戲被網民指編劇即時令劇集變笑片，加上Big Boss很便死亡，令網民感慨又是趕結局的關係，令人覺得Big Boss其實也不外如是。

龔嘉欣盡晒演技 最令網民欣賞的一場戲，落在張振朗幾辛苦醒來之後，趕回家中與龔嘉欣一齊食最後午餐。龔嘉欣跟張振朗道別是，強忍難捨的心痛，聲音也變得沙啞，而且她再打作無事與張振朗食飯，角色的心情處理得非常自然，而且深深打動到觀眾，不少網民直言眼濕濕。 二人去到沙灘之後，龔嘉欣跟張振朗道別的一番說話，再度令觀眾眼濕濕，唯沒想到之後劇情出現崩壞情況。龔嘉欣著張振朗一齊下海，二人潛到海中相吻，之後龔嘉欣便化成北極光消失。由於下月是農曆7月，網民笑言見到二人下海就不禁想起水鬼找替身，加上背景音樂的問題，令非常感動的觀眾即時出戲，網民批評無綫播錯歌，而此歌正是《似夢迷離》，由張振朗及潘靜文合唱。