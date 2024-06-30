青峰@蘇打綠自爆曾陷抑鬱邊緣　幸得成員接濟「投零錢」

樂團蘇打綠目前正舉辦巡演《二十年一刻》，28日在台灣出席公益活動，提到年輕時期的記憶。
當年家裏狀況蠻不好
蘇打綠2001年成立當時成員都是大學生，提起當年回憶，青峰表示多虧成員馨儀照顧：「馨儀算是有扶持到我，家裏也不是說環境特別好，比較拮据的時候滿常讓馨儀幫我擋一下的，她當時就是對我投零錢的那個對象。」
他透露當年自己家裏狀況蠻不好，爸媽狀態也有紛擾，馨儀還會暖心的幫忙介紹補習打工，甚至主動請家長開出高薪：「不管是在團啊，或是我那時候有一點點在憂鬱的邊緣的時候，也是馨儀幫我帶出那個困境。」他透露家境不錯的馨儀都會照顧團員的需求。
已經會轉念思考
青峰也強調因為現在已經是「中年」了，因此不再像以往會跟無謂的負面紛擾對抗：「以前我還蠻較真的，就是會跟每一個評論或者是覺得惡意曲解我們的話，會一個一個的去回覆，現在覺得其實都沒必要，其實他們（酸民/haters）也是在發洩情緒，或許這就是我讓他們發洩情緒，就是我給他們的零錢，你們就盡情發洩你們的負面情緒吧！」他表示已經會轉念思考，不再糾結網友留言。
團長阿福則是大膽透露年少輕狂的趣事，爆料小威帶着他一起「裸泳」：「因為游泳池一定是關着的，他就是要去挑戰這個規則，小威帶我們一起逆風在游泳池裏面裸泳，當然我們無傷大雅啦！畢竟當下看到的只有青峰看到吧！」
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