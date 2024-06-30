青峰@蘇打綠自爆曾陷抑鬱邊緣　幸得成員接濟「投零錢」

樂團蘇打綠目前正舉辦巡演《二十年一刻》，28日在台灣出席公益活動，提到年輕時期的記憶。

當年家裏狀況蠻不好

蘇打綠2001年成立當時成員都是大學生，提起當年回憶，青峰表示多虧成員馨儀照顧：「馨儀算是有扶持到我，家裏也不是說環境特別好，比較拮据的時候滿常讓馨儀幫我擋一下的，她當時就是對我投零錢的那個對象。」

他透露當年自己家裏狀況蠻不好，爸媽狀態也有紛擾，馨儀還會暖心的幫忙介紹補習打工，甚至主動請家長開出高薪：「不管是在團啊，或是我那時候有一點點在憂鬱的邊緣的時候，也是馨儀幫我帶出那個困境。」他透露家境不錯的馨儀都會照顧團員的需求。