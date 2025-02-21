青春末世物語專訪｜空音央記錄青春成長之痛 對杜Sir黑幫片有種情意結

籌備下一部作品

《青春末世物語》把日本當代議題放諸將來，以地震創傷、種族歧視、體制亂象鋪墊青春成長之痛。電影來自導演的成長寫照，問到籌拍該片的契機，空音央表示：「我大約七、八年前就開始構思及寫作故事，當時生活上出現的情感，加上很想總結自己的一些經歷，就正值我25歲至27歲期間，我是從美國出生及長大，在很多朋友陪伴成長，朋友對我來說非常重要，影響了我的性格和個性，那時我升讀大學，一開始並沒有考慮任何政治議題，但發生了311地震、海嘯及核電站事故之後，我對政治有了深刻的覺醒，令我更加關注社會和世界各地的種種問題，於2011年夏天和冬天曾到日本參與反核示威，2012年回到美國，亦有參與不少社會運動，發生了很多事，例如特朗普第一次上任總統，當我與大學朋友討論事情時，越來越堅定自己的政治立場，結果逐漸開始與許多朋友產生分歧，令到曾於高中及大學時期跟我非常熟絡的朋友，因為政治立場與觀點的差異，彼此就斷絕來往，那時候，我會嘗試與他人保持距離，更開始孤立自己。當時我們確實別無選擇，只能這樣做，但友誼對我來說非常重要，因此失去珍貴友誼是非常痛苦的事情。正是這些情感，讓我想要拍攝這部電影，很想記錄下自己的當時感受。」《青春末世物語》開拍前進行了演員招募，空音央表示一些有名氣及有演出經驗的演員亦有前來試鏡，談到大膽由兩位新人栗原颯人、日高由起刀擔任主角，空音央直認兩人一入到面試室，基本上已決定起用二人，加上了解他們性格後，認為很配合『裕太』和『阿高』兩個角色。