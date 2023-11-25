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娛樂
2023-11-25 10:01:20

青龍獎｜李炳憲憑《烏托邦浩劫》再度封帝 趙寅成入行25年開齋奪最佳男配角

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青龍獎｜李炳憲憑《烏托邦浩劫》再度封帝 趙寅成入行25年開齋奪最佳男配角

韓國影壇盛事第44屆青龍電影獎在首爾順利舉行。

韓國影壇盛事第44屆青龍電影獎於星期五晚在首爾順利舉行，活動每年均找來影后金惠秀擔任主持，從1993年起，金惠秀長達30年的重任於昨晚結束，今屆是她最後一次主持該盛會，主辦單位在典禮尾聲請來影帝鄭雨盛頒發特別功勞獎給她，台下所有影人站起來拍手致敬，畫面相當感人。

金慧秀賽前亦被視為影后大熱，可惜她無緣憑賣座電影《閨密盜賞團》勝出，最後由《枕邊怪嚇》的鄭有美爆冷奪得最佳女主角。最佳男主角方面，李炳憲憑《烏托邦浩劫》破格演出大熱封帝，是他繼2016年後第二度成為青龍影帝，李炳憲致詞時表示二女將於下月出世，他會跟太太及女兒一同分享喜悅。

李炳憲憑《烏托邦浩劫》第二度成為青龍影帝。 上屆影后湯唯向鄭有美頒獎。 金惠秀長達30年的主持重任於昨晚結束。

至於趙寅成除了與宋仲基、金宣虎、朴寶英齊拿下人氣明星獎外，他更憑住《閨密盜賞團》揮低一眾對手首奪最佳男配角。雖然趙寅成先後兩次贏得人氣獎，但他出道25年以來，是首次在青龍獎拿下受到專業肯定的最佳男配角，趙寅成領獎時坦言本來想該獎是由朴正民獲得，故在台上特別向對方道歉，並走向跟拍檔金慧秀抱抱。

最佳女配角方面，全汝彬靠《韓戲逼人》勝出，當得知得獎時即激動落淚。今屆頒獎禮可謂星光熠熠，朴寶劍、上屆影后湯唯等均有撐場，新一代爆紅女團NewJeans則擔任表演嘉賓。

趙寅成憑住《閨密盜賞團》首奪最佳男配角。 趙寅成憑住《閨密盜賞團》首奪最佳男配角。 趙寅成抱抱拍檔金慧秀。 趙寅成抱抱拍檔金慧秀。

第44屆青龍電影獎部分得獎名單

最佳電影：《閨密盜賞團》

最佳導演：《烏托邦浩劫》嚴泰和

最佳男主角：《烏托邦浩劫》李炳憲

最佳女主角：《枕邊怪嚇》鄭有美

最佳男配角：《閨密盜賞團》趙寅成

最佳女配角：《韓戲逼人》全汝彬

最佳男新人：《禍亂》洪思彬

最佳女新人：《閨密盜賞團》高旻示

最佳新人導演：《晝盲神探》安兌鎮

人氣明星獎：趙寅成、宋仲基、金宣虎、朴寶英

最多觀影人次獎：《犯罪都市：鐵拳掃毒》

金宣虎 朴寶英 湯唯 朴寶劍、湯唯 NewJeans擔任表演嘉賓。 NewJeans擔任表演嘉賓。 NewJeans擔任表演嘉賓。
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