青龍獎｜李炳憲憑《烏托邦浩劫》再度封帝 趙寅成入行25年開齋奪最佳男配角

韓國影壇盛事第44屆青龍電影獎於星期五晚在首爾順利舉行，活動每年均找來影后金惠秀擔任主持，從1993年起，金惠秀長達30年的重任於昨晚結束，今屆是她最後一次主持該盛會，主辦單位在典禮尾聲請來影帝鄭雨盛頒發特別功勞獎給她，台下所有影人站起來拍手致敬，畫面相當感人。

金慧秀賽前亦被視為影后大熱，可惜她無緣憑賣座電影《閨密盜賞團》勝出，最後由《枕邊怪嚇》的鄭有美爆冷奪得最佳女主角。最佳男主角方面，李炳憲憑《烏托邦浩劫》破格演出大熱封帝，是他繼2016年後第二度成為青龍影帝，李炳憲致詞時表示二女將於下月出世，他會跟太太及女兒一同分享喜悅。