非洲潮什麼｜梁芷珮與老公一家4口遊歷大半個非洲 現居西九千呎海景屋 自爆曾住劏房

由梁芷珮（Christy）主持嘅《潮什麼》全新系列《非洲潮什麼》於昨晚（30日）10時半首播，梁芷珮與老公繼續於節目中拍住上，仲帶埋二仔Duncan及細女Kasey於一個半月內搭足17程飛機遊歷印度洋珍珠三島同大半個非洲。梁芷珮一家人於首集就帶領觀眾感受馬爾代夫嘅無邊際靚海景、大玩浮潛、「空中飛人」大鞦韆及試釣數量龐大嘅吞拿魚。

身家曝升住千呎海景戶

梁芷珮不但係「旅遊達人」，有指接拍廣告嘅收入已過百萬港元，所以身家曝升，現居住於千呎海景戶。較早前由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持嘅《樓價有得估》走訪梁芷珮家居，梁芷珮表示自己坐唔定鍾意四圍搬，所以由700多呎嘅青衣單位搬到宜家970呎西九龍三房單位。從節目所見，梁芷珮屋企客飯廳闊落之餘，仲望到無敵維港海景，連鄭裕玲都忍唔住直言：「真係愈住愈大間！」有網民就指出梁芷珮呢個單位只係月租，每月3萬多元租金，被指成日曬命但實情只係好普通嘅一間屋。

加拿大回流後曾住劏房

不過，梁芷珮就曾自爆試過住劏房。事緣於2021年5月，與梁芷珮合作過嘅廣告商再次邀請佢開直播宣傳，惹嚟唔少「反TVB」網民留言攻擊，令廣告商刪去貼文及影片，與其劃清界線。梁芷珮之後發千字文回應事件，除咗感激一班粉絲，亦表示有今日嘅成績已經好感恩：「我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活，而係為咗屋企三個小朋友，我唔係來自一個有錢嘅家庭，20歳嫁咗人，老公當年亦都係一個普通嘅20歲o靚仔，當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過。」梁芷珮又希望唔鍾意佢嘅人可以高抬貴手：「唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁，你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你地喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇。」