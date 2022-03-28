韋史密夫怒摑基斯洛克 網民重溫星爺四哥冚人場口

出爐影帝韋史密夫（Will Smith）在第94屆奧斯卡頒獎禮台上怒摑黑人諧星基斯洛克（Chris Rock），場面成為是次盛會的最矚目話題。未幾網上即有大量meme圖出現，歐錦棠和杜汶澤重提周星馳《食神》的片段及四哥謝賢當眾打曾江，引來網民熱烈討論。

《食神》出現摑司儀片段 歐錦棠在網上留言說︰「嗱，兜巴冚9個司儀唔係周生啲戲𥚃便先有㗎。#期待有日見司儀開拖打嘉賓」他所指的是周星馳電影內《食神》的橋段，歐錦棠在片中扮演司儀介紹星爺出場，但星爺不滿對方的台辭形容他是地獄使者，於是上台摑歐錦棠，網民認為摑司儀事件，星爺走前廿幾年。

四哥摑曾江 杜汶澤提到今次韋史密夫打人，幸好二人同屬一個膚色，否則將會掀起第三次世界大戰，林子博留言說︰「呢個男人除咗『型』，冇第二個形容詞。」阿澤則貼上四哥摑曾江的照片。2015年，四哥謝賢、曾江、修哥胡楓及Joe Junior出席《4個小生去旅行》記招，四哥忽然發惡打向曾江，但就不慎打中修哥，而在旁的Joe Junior則不知如何是好，但仍努力幫記者收音。當時已有人指他們在做戲，目的令節目引來關注，而事隔多年後，四哥就稱當年摑曾江純屬做戲。