韋史密夫接拍《魔間傳奇》續集 片商預收10億票房

應屆奧斯卡影帝韋史密夫(Will Swith)在頒獎禮的「世紀一摑」，令他賠上形象和事業，縱然早前向「受害人」基斯洛克公開道歉，但外界似乎仍未接受他。美媒今日報道，韋史密夫已答應演出喪屍經典作《魔間傳奇》(I am Legend)續集，夥拍荷李活紅人米高佐敦(Michael B. Jordan)演出兼擔任監製。美媒指，韋史密夫今次罕有地答應演出續集，是看中這部電影可令其事業翻身。
《魔間傳奇》票房收超過6億美元
韋史密夫過往主演的電影，除了《重案夢幻組》系列之外，《天煞：地球反擊戰》(Independence Day)和《自殺特攻：超能暴隊》(Suicide Squad)等都不參演續集，2007年上映的《魔間傳奇》票房超過6億美元，以當年計算是一個非常強勁的數字。片商預計，《魔》片觀眾一直等待的續集，將會全球票房勁收10億美元。
喪屍經典作
首集《魔間傳奇》講述原本研發出的治癌病毒，當進行臨床試驗時產生狂犬病副作用，令人類思想失控狂咬同類兼傳播病毒，造成地球90%以上人口死亡，身在紐約的韋史密夫屬餘下1%的倖存者。本身是病毒學家的他，終於研究出治療狂犬症的藥物，可是一群喪屍殺到，於是他將解藥交給一對母女，自己與喪屍同歸於盡。