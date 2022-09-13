韋史密夫接拍《魔間傳奇》續集 片商預收10億票房

應屆奧斯卡影帝韋史密夫(Will Swith)在頒獎禮的「世紀一摑」，令他賠上形象和事業，縱然早前向「受害人」基斯洛克公開道歉，但外界似乎仍未接受他。美媒今日報道，韋史密夫已答應演出喪屍經典作《魔間傳奇》(I am Legend)續集，夥拍荷李活紅人米高佐敦(Michael B. Jordan)演出兼擔任監製。美媒指，韋史密夫今次罕有地答應演出續集，是看中這部電影可令其事業翻身。

《魔間傳奇》票房收超過6億美元 韋史密夫過往主演的電影，除了《重案夢幻組》系列之外，《天煞：地球反擊戰》(Independence Day)和《自殺特攻：超能暴隊》(Suicide Squad)等都不參演續集，2007年上映的《魔間傳奇》票房超過6億美元，以當年計算是一個非常強勁的數字。片商預計，《魔》片觀眾一直等待的續集，將會全球票房勁收10億美元。

韋與Michael B. Jordan合演《魔》片續集。