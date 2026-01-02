韋史密夫遭樂隊男成員入稟控告　涉性騷擾及非法解僱

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）日前遭其團隊中的男職業小提琴家約瑟夫（Brian King Joseph）控告性騷擾、非法解僱及報復。約瑟夫指控韋史密夫在巡演期間對他進行性剝削，並在他向管理團隊反映後遭到解僱。 據美國《People》雜誌1日報道，約瑟夫於當地時間12月30日向加州洛杉磯高等法院提起訴訟。訴狀中指控，韋史密夫於2024年11月邀請他加入「Based on a True Story：2025 巡迴演唱會」全球巡演後，透過權力不對等的關係，對他進行「掠奪性行為」以及有計劃的「洗腦與誘導」，目的是為了進一步的性剝削。

留下「性暴力威脅的證據」 訴狀詳細描述了2025年3月巡演期間發生的「一連串創傷事件」。約瑟夫聲稱，他發現有人在沒有強行闖入跡象的情況下，進入他位於拉斯維加斯的酒店房間。 現場留下「性暴力威脅的證據」，包括一張手寫紙條，上面寫着「布萊恩，我會回來的⋯⋯只有我們倆」，並畫有愛心圖案，署名「Stone F」，此外還有濕紙巾、啤酒瓶、紅色背包、一瓶標有他人姓名的愛滋病藥物、一隻耳環，以及屬於約瑟夫不認識之人的醫院出院文件。 根據訴狀內容，約瑟夫「擔心某個不明人士很快會回到他的房間與他發生性行為」。約瑟夫向酒店人員、當地非緊急警察專線及韋史密夫的管理團隊通報此事後，訴狀指控巡演管理團隊成員隨後「羞辱」約瑟夫，並告知他遭到解僱。訴狀稱，另一名小提琴家被聘用接替他在巡演中的職位。

訴狀指出，事件對約瑟夫造成「嚴重的情緒困擾、經濟損失、名譽損害及其他傷害」，包括「因解僱而導致的創傷後壓力症（PTSD）及其他心理疾病」。 妻子捲入另一宗官司 約瑟夫是華盛頓特區人，曾於2018年參加《全美一叮》第13季，獲得前三名。2024年12月，他曾在Instagram發布一段在舞台上演奏小提琴的影片，並在帖文中表示那是他與韋史密夫巡演的第一晚。 此前於12月1日，前助理薩拉姆（Bilaal Salaam，又名Brother Bilaal）起訴韋史密夫的妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith），索償300萬美元，聲稱遭到潔達的言語威脅。一位娛樂圈消息人士向《People》雜誌表示，這對夫妻「非常生氣，並表示這些都是胡說八道」，並稱薩拉姆是「一個投機取巧、試圖剝削他們的人」。