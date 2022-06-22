韋家輝視劉青雲第一人選合作靠互信 《神探大戰》發最新預告鐵定721上映

期待已久，由韋家輝自編自導、劉青雲、蔡卓妍(阿Sa)和林峯主演的《神探大戰》，鐵定於7月21日在香港上映。這部韋家輝自09年的《再生號》後再次執導的新作，雖然戲名令人想起07年他與杜琪峰合導的《神探》，但韋家輝就指兩者全無關係，不過，劉青雲依然是韋導的第一人選，而青雲未睇劇本就一口答應參演。韋家輝形容兩人從《大時代》的方展博至今，每次合作都是講個「信」字。

首拍動作電影 韋家輝親自解說《神探》與《神探大戰》的分別，《神探》是斯文、內斂一點的戲，較多內心描寫，比較文藝；《神探大戰》試圖用動作包裝故事，內裡的人物線完全無關連，甚至『神探』所指的意思也不同，2007年的《神探》有雙重意義，講述青雲是一個很棒的神探，同時又是一個『神神哋』的神探；但《神探大戰》的『神探』則代表了一班在香港社會內，做了一些非法行為，再以私刑去跟進一些懸案，將一些人殺掉的一群人的代號。」青雲形容《神探大戰》是韋導演從未試過的類型電影，有別於他最擅長的劇情片，「這是一部好重型的動作電影，今次要上山下海、爆炸飛車。」