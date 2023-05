韋禮安相隔七年重回香港首開戶外騷 Encore用廣東話唱《如果可以》(有片)

英國學音樂 完成人生清單

韋禮安以《Sounds Of My Life》、《See You On Monday》和《轟炸》3首年輕時的作品為演唱會掀序幕,唱罷以廣東話向沒見7年的樂迷打招呼,他笑言上次來港還未滿30歲,現在已成家立室,「唯一不變的是音樂,我希望大家可以繼續聽我的音樂,來看我的演唱會就好。」接著他為樂迷送上演唱會的點題作《而立》,即使對改變心存恐懼,仍以歌詞「自己決定自己的心自己呼吸」鼓勵自己昂首前進,繼而唱了接著《房客》、《RIP》和《狼》炒熱全場氣氛。接著,韋禮安唱出《心醉心碎》、《Cheap Love》及《知道》等抒情作品,並自彈自唱的《明天再見》,他分享於30歲那年決意完成人生清單,到了英國學音樂,這體驗解放了韋禮安對周遭環境的納悶,大眼界開,以《迷路》分享即使迷路亦無需太執著。