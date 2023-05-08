韋禮安相隔七年重回香港首開戶外騷 Encore用廣東話唱《如果可以》(有片)

台灣歌手韋禮安(WeiBird)繼2016年《放開那女孩》演唱會後，相隔7年終於重回香港開個唱， 昨晚(7日)於西九翠竹公園舉行《韋禮安「而立之後」演唱會》香港站，亦是首度於戶外舉行演唱會。韋禮安開場即以廣東話跟歌迷打招呼，並感謝大家仍願等他，他又透露由於韋爸爸都會說廣東話，故對香港特別有情意結，視每位樂迷為好久不見的遠房親戚。在encore時段，特意唱廣東話版電影《月老》主題曲《如果可以》，為香港站演唱會劃上完美句號。

英國學音樂 完成人生清單 韋禮安以《Sounds Of My Life》、《See You On Monday》和《轟炸》3首年輕時的作品為演唱會掀序幕，唱罷以廣東話向沒見7年的樂迷打招呼，他笑言上次來港還未滿30歲，現在已成家立室，「唯一不變的是音樂，我希望大家可以繼續聽我的音樂，來看我的演唱會就好。」接著他為樂迷送上演唱會的點題作《而立》，即使對改變心存恐懼，仍以歌詞「自己決定自己的心自己呼吸」鼓勵自己昂首前進，繼而唱了接著《房客》、《RIP》和《狼》炒熱全場氣氛。接著，韋禮安唱出《心醉心碎》、《Cheap Love》及《知道》等抒情作品，並自彈自唱的《明天再見》，他分享於30歲那年決意完成人生清單，到了英國學音樂，這體驗解放了韋禮安對周遭環境的納悶，大眼界開，以《迷路》分享即使迷路亦無需太執著。