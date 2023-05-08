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娛樂
2023-05-08 16:31:06

韋禮安相隔七年重回香港首開戶外騷 Encore用廣東話唱《如果可以》(有片)

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韋禮安相隔七年再來港開騷，首度舉行戶外個人演唱會。

韋禮安相隔七年再來港開騷，首度舉行戶外個人演唱會。

台灣歌手韋禮安(WeiBird)繼2016年《放開那女孩》演唱會後，相隔7年終於重回香港開個唱， 昨晚(7日)於西九翠竹公園舉行《韋禮安「而立之後」演唱會》香港站，亦是首度於戶外舉行演唱會。韋禮安開場即以廣東話跟歌迷打招呼，並感謝大家仍願等他，他又透露由於韋爸爸都會說廣東話，故對香港特別有情意結，視每位樂迷為好久不見的遠房親戚。在encore時段，特意唱廣東話版電影《月老》主題曲《如果可以》，為香港站演唱會劃上完美句號。

韋禮安自彈自唱的《明天再見》。 韋禮安對香港有特別情意結。 《韋禮安「而立之後」演唱會》香港站。

英國學音樂 完成人生清單

韋禮安以《Sounds Of My Life》、《See You On Monday》和《轟炸》3首年輕時的作品為演唱會掀序幕，唱罷以廣東話向沒見7年的樂迷打招呼，他笑言上次來港還未滿30歲，現在已成家立室，「唯一不變的是音樂，我希望大家可以繼續聽我的音樂，來看我的演唱會就好。」接著他為樂迷送上演唱會的點題作而立，即使對改變心存恐懼，仍以歌詞「自己決定自己的心自己呼吸」鼓勵自己昂首前進，繼而唱了接著房客》、《RIP》和《炒熱全場氣氛。接著，韋禮安唱出心醉心碎》、《Cheap Love知道》等抒情作品，並自彈自唱的明天再見，他分享於30歲那年決意完成人生清單，到了英國學音樂，這體驗解放了韋禮安對周遭環境的納悶，大眼界開，以迷路分享即使迷路亦無需太執著。

《韋禮安「而立之後」演唱會》香港站。 韋禮安相隔七年再來港開騷，歌迷反應熱烈。 韋禮安感激香港歌迷的支持。

大展舞技

接下來他一口氣唱了有沒有沉船》《好天氣》、《貓咪共和國》等，並以《I Wrote a Song for You》結束演唱會，encore部份，韋禮安憑歌寄意為樂迷送上世界上最重要的人，並大展舞技跳唱女孩》，全場起哄，最後他忽然感觸地表示：「好耐無嚟香港，不知道台下有沒有人想要看我的演唱會。」台下即報以熱情的歡呼與尖叫聲，韋禮安特意為香港樂迷唱廣東話版電影《月老》主題曲如果可以，期待每位樂迷帶着「即使世界萬變，唯一不變就是愛」的感動，為香港站演唱會劃上完美句號。

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