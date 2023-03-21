韋禮安5月西九竹翠公園開戶外騷 相隔7年再辦香港個唱

台灣創作歌手韋禮安（WeiBird）宣布5月7日在西九竹翠公園舉行「而立之後」演唱會之香港站，門票分為$888、$688及$488，將會在3月30日起優先訂購，4月4日於KKTIX公開發售。

韋禮安的巡迴演唱會以「而立之後」作為主題，紀念他走過而立之年經歷人生起伏，將自身經歷化作養分，將累積的音樂能量完美展現給一路陪伴他的歌迷。韋禮安於2019年11月起為「而立」世界巡迴演唱會起跑，「而立」是總結、回顧、充滿感恩。2020年12月，兩場台北流行音樂中心演唱會門票都被秒殺，「而立之後」則是重新開始的意思，懷抱過去累積的一切，坦然自在地大步前行；精彩演出及視覺呈現都締造非常好的口碑，令粉絲回味無窮。這次巡迴演出將於香港揭幕，亦是韋禮安的第一個戶外演唱會，希望大家都感受他經歷年來的成長及進化。

