韋羅莎激吻簡慕華絕密畫面曝光 「2R」初次合作為釗峰新歌拍MV

梁釗峰「遺憾與遺憾之間的一切」歌映連載劇場企劃，第三部曲《逆時針的古董錶（5046） 》昨日（21日）推出，MV邀請韋羅莎（Rosa）和簡慕華（Rachel）擔任主角，上演一段唯美愛情故事。兩位好戲之人飾演一對失散多年的舊情人，重遇後，在已打烊的懷舊鐘錶店裏愛火重燃，氣氛曖昧，Rosa輕撫Rachel的頸到鎖骨，鼻尖貼鼻尖，然後嘴唇靠近。雖然MV版本點到即止，但拍攝時Rosa和Rachal沒有煞掣，深情地接吻，鏡頭外的釗峰屏息靜氣，拍檔郭爾君（Alma）坦言被畫面迷住，心臟負荷不了。

拍攝前，Rosa與Rachel互不相識，隨著MV劇情，由墳場到酒吧，然後是懷舊鐘錶店，由眉來眼去到身體接觸，由拖手到撫摸再到接吻。Rosa笑說：「我哋由今朝開始拍攝，依家好熟悉啦！」她們表示互相給了對方螢幕前的「第一次」，可惜導演兼編劇Veronica結果沒有選用接吻鏡頭。Rosa說：「導演頭先話：『唔用㗎，再嚟過！』」Rachel踢爆導演口是心非：「導演都不知幾鍾意！」Rosa立即附和：「又係佢叫我哋『去多啲，去多啲』，到我哋去到盡，佢又話『我唔要嗰啲』，佢唔嗌Cut，我哋梗係唔停，演員嚟㗎嘛！」她還扁咀扮嬲。

接吻鏡頭被刪 對於邀得兩位演技派上陣，釗峰就說：「呢個MV係講一對前戀人，隔咗好多年之後重遇，感覺好忐忑，心底還有對方嗎？有幾多？希望畀兩位過足戲癮啦！」Rachel聽後即回應：「我好鍾意呢首歌，好好聽，我哋今日一路聽住首歌一路拍MV，好有嗰個感覺。好期待MV面世。」Rosa說：「歌一定要聽，MV一定要睇。」Rosa與Rachel接吻鏡頭沒有放在MV裏，Rachel稱：「如果（Kiss鏡頭）唔播出街嘅話，咁就要留意Making of（幕後花絮）先有得睇啦！」釗峰笑說：「好少可Making of好睇過MV！」

成功邀請Rosa和Rachel兩位專業演員坐鎮MV，釗峰表示非常感激和感恩，他說：「我得到上天眷顧，『遺憾』project嘅第三首歌《逆時針的古董錶》MV，邀請到兩大美女，好開心。因為演出呢兩個角色人選真係好唔容易，請到2R（Rosa和Rachel）， 真心多謝兩位！」Rachel表示被劇本和對手演員吸引，她說：「其實我多謝你，我好鍾意呢個角色，因為我未演過，故事亦好感人，一睇劇本已經好鍾意，再加上知道Rosa一齊做，我立即答應。」釗峰說：「所有嘢都好夾，多謝導演，多謝公司畀我呢個機會、畀我一首咁好嘅歌。呢首歌背後有個咁深入嘅故事，真係要搵好勁嘅演員去演。」他感謝Rosa百忙中抽時間拍攝，說：「Rosa剛完成舞台劇就立即嚟幫我拍MV，真係碌爆人情卡，搭膊頭搭到損晒！」Rosa又表示：「因為釗峰啦，亦因為整個作品好有趣，我哋呢段戲好吸引，點可能拒絕？我都好想試一個咁樣嘅角色。」釗峰感謝兩位拔刀相助，傾情演出。