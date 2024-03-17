韋羅莎驚喜重遇幼稚園同窗阿Sa 為金像獎「戰衣」速減10磅

韋羅莎(Rosa)憑電影《年少日記》入圍角逐「最佳女配角」獎項，喜出望外之餘，且月內速減10磅，為當晚的戰衣積極備戰。當晚亮相導演會晚宴頒獎禮被大家指纖瘦後的她，除不經意的散發一股少女味外，更驚喜的是重遇幼稚園同學「阿Sa」蔡卓妍，和 「兒子」黃梓樂。

Rosa在導演會上碰上《年少日記》的兒子梓樂，難得兩母子團聚，梓樂跟「媽咪」撒嬌一齊扮鬼臉，非常溫馨。接着再遇上幼稚園同學阿Sa，兩人匆匆合照留念。提及入圍今年金像獎「最佳女配角」，Rosa 坦言第一時間知道入圍好突然，尤其自己由舞台劇轉戰電影，得到大家的肯定，心情份外開心；不過就把女兒嚇怕了，突然見到媽咪喊起來，以為發生了甚麼事。所以Rosa多謝金像獎的同時，決定的起心肝減肥；她笑說：「 因為備戰金像獎要準備一件戰衣，所以我一個月之內減咗10磅 ，終於見到有條纖腰 ，連老公都畀我激發到一齊減肥。之前要忙湊女冇咁多時間放喺工作上，而家個女開始返學啦，而且最近又轉咗新公司，所以希望有更多唔同嘅發展 。」早前Rosa跟經理人去了台灣一趟，探望定居台灣的媽咪之餘，也跟一些電影人見面談演出事宜，而《年少日記》去年揚威金馬獎為大家熟悉；加上媽咪是台灣人，她早諳流利國語、台語，所以若有機會也想兩地發展。Rosa稱瘦身之後很想嘗試不同的角色，無論動作奸角也好，迎接不同的挑戰。