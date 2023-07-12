韓勝宇巡演首爾站完美落幕 下月襲港親筆寫「不見不散」約定粉絲

上月底以全新迷你專輯《FRAME》回歸的韓勝宇，近日憑藉主打歌《Dive Into》獲得不少關注。除了同為韓國演員的親姐姐韓善花鼎力支持外，他亦找來多位圈中前後輩及好友，包括朴星雄、金聖圭等在社交網一同拍片打歌。上周二，他就憑此曲在音樂節目奪下solo出以來的第一個冠軍寶座！韓勝宇將於下月13日首度訪港舉行「2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE - ONE HONG KONG」，殺入九龍灣國際展貿中心展貿廳3(Rotunda 3)和一眾港迷見面。今日，他就公開一張自拍照替香港場造勢；照片中，韓勝宇一手拿着親筆寫有「好掛住你哋」的字句，一手在頭頂擺出心心甫士，約定港迷「不見不散」。香港站門票現正於快達票公開發售，票價分別為HK$1,480及HK$780。所有入場觀眾除可獲得香港限定紀念品外，更可逐一與韓勝宇擊掌。此外，觀眾亦有機會獲得參與簽名會、合照等福利，和偶像進行近距離接觸。