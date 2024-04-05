韓國人氣男團BTOB時隔七年再襲港 約定Melody於九展創難忘回憶

BTOB為「BORN TO BEAT」的簡稱，代表着為「BEAT」而生，同時帶出「為新的音樂和舞台而生」和「用音樂給全世界聽眾帶來衝擊而生」兩個重要訊息。成軍12年間BTOB有着不少為人熟悉的作品，他們亦獲獎無數，如於第32屆韓國金唱片獎中勇奪「音源部門最佳男子團體獎（Best Male Group）」。

成軍12年的韓國人氣男團BTOB，在相隔七年後終於再次訪港，安排5月21日在九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星舉辦「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong」Fan Concert與一眾香港「Melody」（BTOB歌迷名稱）見面。

近年BTOB成員各自發展，眾人除分別推出各自的音樂作品外，亦投身於不同的演藝事業之中，如綜藝、電視劇、大螢幕演出都能看到BTOB六子身影。如隊長徐恩光參與綜藝《我們成為家人了》、李旼赫更登上大螢幕參演《劍客》、任炫植舉辦演唱會「DIVE INTO YOU」時門票一分鐘售罄、PENIEL成為電台節目《SKOOL K-POP》固定DJ、李昌燮亦將於4月推出第二張個人專輯。

時隔七年重回香港

雖然各自有著不錯發展但他們亦毋忘團魂以及一眾「Melody」，於2023年5月時推出迷你專輯《WIND AND WISH》久違地回歸樂壇。而BTOB亦無停下腳步，於今年再次合體以BTOB名義舉行「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM]」。在3月時完成首爾場後，將於5月來到香港舉行「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong」，相隔7年再有與BTOB見面機會，對香港Melody而言確實不可錯過！門票現於「快達票」公開售票。