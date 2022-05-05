韓國兒童節100周年 IU捐款62萬助低收入家庭

今日是韓國兒童節100周年，有「國民妹妹」之稱的IU(李知恩)，向當地兒童機構捐款1億韓圜(約62.3萬港幣)，幫助低收入單親家庭，和存在家庭經濟困難的兒童和青少年，為他們解決生活，以及入讀大學時所需要的學費資助。

歷年捐款超過 36 億韓圜 IU的所屬的Edam娛樂，對傳媒查詢說，「IU想與孩子們分享她從很多人那裡得到的愛，所以把愛心送到所需要的地方。」其實IU至2011年起開始定期捐款，包括向自己母校同德女子高中捐款，今年因為新冠疫情幫助貧困家庭，以及慶尚北道蔚珍郡山區大火火災災民，已知捐款超過36億韓圜(約2,245萬港幣)。