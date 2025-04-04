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娛樂
2025-04-04 13:38:10

韓國女團Dreamcatcher強勢回歸 六成員5.1再襲香港開騷

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韓國女團Dreamcatcher強勢回歸 派六成員5.1再襲香港開騷

韓國女團Dreamcatcher攜暗黑搖滾魅力襲港。

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韓國獨特暗黑搖滾風格女團Dreamcatcher，自2017年出道以來憑藉強勁舞台實力和鮮明音樂特色，吸引了眾多海內外粉絲的喜愛，她們即將在51日於香港麥花臣場館舉行《Dreamcatcher 2025 World Tour [7 Doors : A Lucky Encore] in Hong Kong》，票價由港幣980元起，門票將於下星期三（9日）下午1點起正式公開發售。

是次香港encore場將有祉攸、秀雅、始娟、裕賢、多美及佳泫6位成員參與。Dreamcatcher承諾將以加倍精彩的舞台，為InSomnia（官方粉絲稱號）帶來精彩演出，她們的表演將搭配標誌性的刀群舞及華麗的視覺效果，為InSomnia打造一個獨一無二的暗黑奇幻之夜。

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Dreamcatcher的音樂不僅融合了搖滾、電子、金屬等多元風格，還因其複雜的世界觀和劇情MV而聞名，被粉絲譽為「概念匠人」。她們的專輯《Dystopia: The Tree of Language》及《Apocalypse: Follow Us》更是受到了廣泛好評，展現出她們在音樂創作上的深度與多樣性。近年來，Dreamcatcher的人氣飆升，巡演足跡遍佈日本、英國、葡萄牙、西班牙、荷蘭、德國、波蘭、阿根廷、美國、秘魯等多個國家，堪稱「環遊世界的國際女團」。她們的音樂和舞台演出贏得國際樂迷的青睞。

Dreamcatcher巡唱香港站將在5月1日假麥花臣場館舉行。

Dreamcatcher巡唱香港站將在5月1日假麥花臣場館舉行。

Dreamcatcher 2025 World Tour [7 Doors : A Lucky Encore] in Hong Kong

日期：202551(星期四)

時間：晚上7

地點：麥花臣場館

票價：港幣HKD $1580 / $1380 / $980

公開發售：202549日（星期三）下午1點起

Dreamcatcher的音樂和舞台演出贏得各地樂迷的青睞。

Dreamcatcher的音樂和舞台演出贏得各地樂迷青睞。

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