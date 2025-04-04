韓國女團Dreamcatcher強勢回歸 六成員5.1再襲香港開騷

韓國獨特暗黑搖滾風格女團Dreamcatcher，自2017年出道以來憑藉強勁舞台實力和鮮明音樂特色，吸引了眾多海內外粉絲的喜愛，她們即將在5月1日於香港麥花臣場館舉行《Dreamcatcher 2025 World Tour [7 Doors : A Lucky Encore] in Hong Kong》，票價由港幣980元起，門票將於下星期三（9日）下午1點起正式公開發售。

是次香港encore場將有祉攸、秀雅、始娟、裕賢、多美及佳泫6位成員參與。Dreamcatcher承諾將以加倍精彩的舞台，為InSomnia（官方粉絲稱號）帶來精彩演出，她們的表演將搭配標誌性的刀群舞及華麗的視覺效果，為InSomnia打造一個獨一無二的暗黑奇幻之夜。