韓國女團FIFTY FIFTY新歌打入Billboard HOT100 全球每月收聽人次超越BLACKPINK

韓國女團FIFTY FIFTY憑歌曲《Cupid - Twin Ver.》取得佳績。

女團FIFTY FIFTY近日憑歌曲「Cupid - Twin Ver. 」登上Billboard HOT 100，相比Blackpink 、BTS出道日子更早便獲此榮耀，歌曲更打入音樂平台52個國家榜單，單日全球串流流量更比Newjeans高，而全球每月收聽人次更超越Blackpink成為女團首位，隊員Sio表示難以置信：「係唔係發夢？我地冇諗過呢首歌會咁成功，呢個真係超現實，但都全靠幕後嘅努力同Fans支持！」Keena表示，雖暫未計劃舉行全球巡唱，期待與外地Fans見面。她們承諾為樂迷付出所有，定必更加努力創作更好的音樂。

銅鑼灣設打卡位 為慶祝FIFTY FIFTY取得佳績，躼屬的中小型韓國唱片公司特地在香港銅鑼灣購買大型廣告板，成為Fans打卡熱點，成員Saena對海外成績感興奮，「呢首歌嘅Message係『靠自己改變命運』，可能於日常及感情都會有唔完整嘅時候，好似邱比特連錯咗一對情侶咁。但係我地只要唔依賴邱比特，增強自信同令自己變得更好就可以改變命運，所以同我地組合嘅座右銘係一樣！我地希望會成長，我地要不停進步，做更好嘅音樂比大家！」