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娛樂
2024-01-22 12:36:22

韓國女團STAYC迫爆將軍澳 首度襲港開騷唱《三分甜》送驚喜

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韓國新生代女團STAYC首度襲港。

韓國新生代女團STAYC首度襲港。

韓國新生代女團STAYC於前晚星期六假Star Hall舉行演唱會，6位成員又跳又唱，更為香港歌迷送上驚喜，以廣東話唱出Lolly Talk的《三分甜》，贏得全場近4千名粉絲熱誠掌聲。

昨日，STAYC再到將軍澳出席「將軍澳中心 X STAYC 1ST WORLD TOUR [TEENFRESH] in HONG KONG祝捷會」，以慶祝演唱會表演成功和答謝一眾粉絲大力支持，吸引大批fans及市民迫爆商場，場面相當熱鬧！STAYC的大熱洗腦歌《Teddy Bear》曾登上各排行榜首位，打破多項團體自身紀錄，今次是STAYC出道三年多來首個世界巡迴演唱會，亦是STAYC首度訪港，門票一開賣旋即火速售罄，人氣不容忽視。

STAYC出席「將軍澳中心 X STAYC 1ST WORLD TOUR [TEENFRESH] in HONG KONG祝捷會」。

STAYC出席「將軍澳中心 X STAYC 1ST WORLD TOUR [TEENFRESH] in HONG KONG祝捷會」。

STAYC昨日出席商場活動，甫出場即引起全場粉絲尖叫歡呼，並高舉各式各樣的應援物來歡迎偶像。STAYC一行6人以廣東話向現場粉絲打招呼，並分享了昨晚首個香港演唱會的趣事以及對香港SWITH的初印象。STAYC同時亦表示沒有預計過門票會火速售罄，並感激粉絲大力支持。首次訪港的STAYC當然不忘分享想到訪的景點和想品嘗的港式美食。最後，為答謝一眾粉絲的支持，STAYC更特地走到台下與現場粉絲大合照留念，盡顯親民一面。

STAYC一行6人以廣東話向現場粉絲打招呼，盡顯親民一面。

STAYC一行6人以廣東話向現場粉絲打招呼，盡顯親民一面。

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