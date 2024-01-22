韓國女團STAYC迫爆將軍澳 首度襲港開騷唱《三分甜》送驚喜

韓國新生代女團STAYC於前晚星期六假Star Hall舉行演唱會，6位成員又跳又唱，更為香港歌迷送上驚喜，以廣東話唱出Lolly Talk的《三分甜》，贏得全場近4千名粉絲熱誠掌聲。

昨日，STAYC再到將軍澳出席「將軍澳中心 X STAYC 1ST WORLD TOUR [TEENFRESH] in HONG KONG祝捷會」，以慶祝演唱會表演成功和答謝一眾粉絲大力支持，吸引大批fans及市民迫爆商場，場面相當熱鬧！STAYC的大熱洗腦歌《Teddy Bear》曾登上各排行榜首位，打破多項團體自身紀錄，今次是STAYC出道三年多來首個世界巡迴演唱會，亦是STAYC首度訪港，門票一開賣旋即火速售罄，人氣不容忽視。