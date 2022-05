韓國動作片演員申一龍,今日因肝癌於韓國病逝,得年74歲。本名趙秀賢(音譯)的申一龍,1948年韓國出世,1970年演出導演申相玉的電影《李朝怪談》(이조괴담,Ghosts of Chosun)出道,1973年憑藉電影《Long Live the Island Frogs》(섬개구리 만세)贏得青龍獎最佳男新人,之後又憑電影《Hot Wind in Arabia》(아라비아의 열풍)獲得大鐘獎最佳男演員。