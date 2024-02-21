韓國男團Pentagon成員KINO 4．20 來港見fans 門票3‧1發售

韓國男團Pentagon成員KINO與經紀公司合約結束後，於去年12月宣布成立個人公司，在1月27日生日當天於韓國完成首個個人見面會，並以全新形象與粉絲見面。香港的粉絲不用羨慕，主辦單位 SKN Live 宣布《2024 BORN NAKED KINO LIVE IN HONG KONG》將於 2024 年 4月20日在香港西九文化區自由空間大盒舉行。演唱會門票將於 2024 年 3 月 1 日(星期五)，上午 11 時起在 網上平台公開發售，門票為$1,480。

KINO在2016年以PENTAGON成員出道，擔任副唱及主領舞，其後加入音樂創作團隊M.O.L.A，曾參與多首歌曲的製作，獨特的音樂風格備受矚目。KINO宣布成立個人公司後，隨即在1月8日推出以「時尚」為主題的單曲《Fashion Style》，盡顯青春活力的風格。KINO成立個人公司時表示：「希望以真誠的面貌走近大眾，並向大家展示至今從未展示過的全新面貌。」相信KINO在香港站的演出，會帶給大家不一樣的驚喜。