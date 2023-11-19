熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-19 16:11:31

韓國第一夫人顏值不輸給偶像 Rosé指常遭網絡欺凌困擾

分享：
生活

Rosé與金建希，一見面即相談甚歡。

美國第一夫人Jill Biden，於當地時間17日，於加州蘋果園區舉行一場有關心理健康座談會，同場有BLACKPINK的成員Rosé(朴彩英)，以及51歲的韓國第一夫人金建希，令人驚訝的是，金建希的美貌獲網民稱讚，顏值不輸蝕給年輕偶像。雖然不少網民認為金建希有「整容」，但翻查金建希20年前的舊照，與現在相差不遠。

 

生活

51歲的金建希，在26歲的Rosé旁邊，顏值完全不輸蝕。

紀錄F(X)雪莉輕生的《致真理》

儘管K-pop在全球掀起熱潮，但背後卻隱藏著藝人每天承受無理批評的艱苦生活。席間播出紀錄片《致真理》的預告，這齣講述女團F(X)成員雪莉(本名：崔真理)，因長年受到網路攻擊，2019年選擇輕生，享年25歲的故事。在紀錄片中她表示：「請記者們好好愛我吧，觀眾們也好好愛我吧。」雪莉在紀錄片表達出對媒體和觀眾的期望，希望獲得更多的愛與關注，可惜最後她亦得不到。

 

生活

女團f(x)雪莉生前最後一部作品紀錄片《致真理》，近日在Netflix上線，她的回答讓人淚目。

生活

Jill Biden邀請Rosé分享名人被網絡欺凌的經歷。

光鮮的名人亦受精神困擾

這場座談會Rosé分享她在社群媒體上，常受到無理批評，這會使她感到脆弱，「無論我如何努力安守本分，做好自己的工作，都會有人有以自己的觀點，或喜好來對事情加鹽加醋。」她又稱，即使光鮮的名人，同樣會有精神困擾，因此她會透過音樂與大眾對話，舒發感受：「希望盡最大努力，運用我創作的音樂，帶給樂迷慰藉與啟發，促進全球社會的集體福祉。」

生活

身著黑色西裝的Rosé，與韓國第一夫人金建希一起出席活動。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受