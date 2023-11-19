韓國第一夫人顏值不輸給偶像 Rosé指常遭網絡欺凌困擾

美國第一夫人Jill Biden，於當地時間17日，於加州蘋果園區舉行一場有關心理健康座談會，同場有BLACKPINK的成員Rosé(朴彩英)，以及51歲的韓國第一夫人金建希，令人驚訝的是，金建希的美貌獲網民稱讚，顏值不輸蝕給年輕偶像。雖然不少網民認為金建希有「整容」，但翻查金建希20年前的舊照，與現在相差不遠。

紀錄F(X) 雪莉輕生的 《致真理》 儘管K-pop在全球掀起熱潮，但背後卻隱藏著藝人每天承受無理批評的艱苦生活。席間播出紀錄片《致真理》的預告，這齣講述女團F(X)成員雪莉(本名：崔真理)，因長年受到網路攻擊，2019年選擇輕生，享年25歲的故事。在紀錄片中她表示：「請記者們好好愛我吧，觀眾們也好好愛我吧。」雪莉在紀錄片表達出對媒體和觀眾的期望，希望獲得更多的愛與關注，可惜最後她亦得不到。

Jill Biden邀請Rosé分享名人被網絡欺凌的經歷。