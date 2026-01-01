韓國製造｜攀升Disney+香港收視榜首 孫藝珍撐老公玄彬大讚新劇好睇

由兩大影帝級男神玄彬與鄭雨盛首度正邪對決的 Disney+原創韓劇《韓國製造》，現已在全球各地上架，《韓國製造》旋即成為全城焦點，更登上韓國、香港、台灣的收視榜第一位，連玄彬太太孫藝珍都在IG出story大讚劇集好睇。《韓國製造》首兩集中，玄彬以1970年代「西裝油頭」造型霸氣登場，更上演多場乾脆俐落的動作戲展現強大氣場。原來，「完美男神」玄彬在剛練的背後竟隱藏著各種的窩心愛妻舉動，甚至曾爆出有個「弱點」被愛妻孫藝珍嫌棄！

夫婦甜蜜互動

與孫藝珍甜蜜婚後，玄彬被公認為演藝圈的「愛妻號」，連早前上綜藝節目吃到美味的甜品，也在錄影後打包回家給老婆分享，窩心舉動引來網民熱讚。不過玄彬亦逃不過「老公們」的共同宿命；因拍攝技術平庸而被老婆在網上「公審」，甜蜜抱怨大放閃光彈！玄彬隨後進步神速，更被網民捕獲他為了幫老婆拍出美照大紮馬步，終獲老婆發文認證！想不到劇中西裝骨骨的野心情報員竟是老婆的「首席攝影師」！