韓國製造｜攀升Disney+香港收視榜首 孫藝珍撐老公玄彬大讚新劇好睇

由兩大影帝級男神玄彬與鄭雨盛首度正邪對決的 Disney+原創韓劇《韓國製造》，現已在全球各地上架，《韓國製造》旋即成為全城焦點，更登上韓國、香港、台灣的收視榜第一位，連玄彬太太孫藝珍都在IG出story大讚劇集好睇。《韓國製造》首兩集中，玄彬以1970年代「西裝油頭」造型霸氣登場，更上演多場乾脆俐落的動作戲展現強大氣場。原來，「完美男神」玄彬在剛練的背後竟隱藏著各種的窩心愛妻舉動，甚至曾爆出有個「弱點」被愛妻孫藝珍嫌棄！
夫婦甜蜜互動
與孫藝珍甜蜜婚後，玄彬被公認為演藝圈的「愛妻號」，連早前上綜藝節目吃到美味的甜品，也在錄影後打包回家給老婆分享，窩心舉動引來網民熱讚。不過玄彬亦逃不過「老公們」的共同宿命；因拍攝技術平庸而被老婆在網上「公審」，甜蜜抱怨大放閃光彈！玄彬隨後進步神速，更被網民捕獲他為了幫老婆拍出美照大紮馬步，終獲老婆發文認證！想不到劇中西裝骨骨的野心情報員竟是老婆的「首席攝影師」！
選老婆撚手菜
為宣傳《韓國製造》，玄彬與鄭雨盛率領拍檔上節目谷劇，日前亮相綜藝節目《全知干預視角》，眾人大展廚藝，玄彬被問到平時最愛吃太太孫藝珍炮製甚麼菜式時，他選了紫菜飯卷，並指孫藝珍是跟住嫲嫲的秘方做飯卷，玄彬又罕有唱歌大展歌喉，令觀眾大呼驚喜。玄彬一向形象剛硬型格，早前他在另一節目中受訪，罕有地顯露了自己醉後的感性一面。雖然帶著幾分醉意，但開口依然離不開家庭，席間更甜稱老婆與兒子為家中的「皇后」與「王子」，幸福笑意完全藏不住。當主持人試圖大爆他的私密悄悄話時，玄彬更一反常態地展現出「孩子氣」的一面，伸手掩住對方的嘴阻止爆料，讓觀眾看見他在硬漢外殼下的細膩溫柔！
有網民曾分享與男神近距離接觸的片段，片中粉絲熱情做出「比心」手勢，希望玄彬會比心回應，沒想到玄彬幽默地一手「壓扁」其愛心，場面非常搞笑。大批網民留言盛讚男神 EQ 極高，既能保持風度又守住邊界感，愛心只留給老婆孫藝珍，連孫藝珍本人都親自留言大like片段！