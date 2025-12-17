韓國製造｜繼《愛的迫降》後再拍韓劇 玄彬挑戰反差戲路展現影帝級演技

兩大青龍影帝玄彬、鄭雨盛合演Disney+ 原創犯罪動作韓劇《韓國製造》，亦是男神玄彬時隔6年繼《愛的迫降》後首度回歸電視圈，今次將以亦正亦邪的「壞男人」角色示人！ 玄彬時隔6年再次迫降 「愛妻號」玄彬剛與孫藝珍以夫妻檔齊封青龍影帝影后，相隔6年他再有電視螢幕新作，挑戰與現實極具反差的「壞男人」白冀兌。《韓國製造》將於12月24日於Disney+獨家上架，預告已見一身西裝的玄彬在飛機遇上突發事件，與老婆緣訂終身之作《愛的迫降》後，玄彬在《韓國製造》首集便遇上劫機危機，又一次「再度迫降」。

同樣貴為青龍影帝的鄭雨盛，在《韓國製造》當中與玄彬進行演藝巔峰對決。相對於玄彬的颯爽造型，鄭雨盛飾演的檢察官張健榮則以不修邊幅甚至邋遢的大叔造型登場，與西裝⻣骨、油頭造型的玄彬可謂極大對比，展現其全心投入查案的執著性格。極度暴躁的人物設定，卻配上金絲眼鏡，盡顯其查案時細心一面，預告他鎖定白冀兌展開瘋狂追捕，鬥智鬥勇的精彩劇情。

Lily Franky 有份演出 除了兩大青龍影帝外，《韓國製造》的配角陣容同樣星光熠熠，計有《獵犬》的禹棹奐、奧斯卡最佳電影《上流寄生族》女星曹汝貞、《黑暗榮耀》的鄭星一、《等待京道》女星元志安、《搜查班長1958》的徐恩垂，今次更有日本電影《小偷家族》著名男星Lily Franky參演，為劇集帶來無限火花。

部分劇情取材真實事件 《韓國製造》由憑住《南山的部長們》勇奪青龍奬最佳導演的禹民鎬執導，禹民鎬表示玄彬與鄭雨盛於拍攝《哈爾濱》時已經培養出默契：「這次我們常在拍攝後聚餐小酌，磨出台詞之外的火花。」導演預告兩位男主角超乎預料的化學反應。劇組斥資高達700億韓圜(港幣超過4億元)，打造堪稱電影級製作的視覺體驗！《韓國製造》以70年代韓國作為背景，為了讓觀眾一開始就感受到當時的衝擊與混亂，劇集以大型劫機事件震撼開場，這個情節正是取材自歷史上充滿傳奇色彩的著名「淀號劫機事件」，而劇中的韓國中情局政治角力，也是取材自真實歷史背景，為劇集帶來更多傳奇色彩。

《韓國製造》製作團隊更遠赴釜山、日本、泰國等多地進行大規模取景拍攝，還原70年代的氛圍，把緊張、刺激的諜戰及動作劇情張力完美融合，每個鏡頭都盡顯宏大氣勢，導演禹民鎬更指每一集都如同欣賞一部緊湊的電影，將觀眾瞬間拉回充滿矛盾與張力的年代。