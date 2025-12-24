熱門搜尋:
娛樂
2025-12-24 14:53:25

韓國製造｜Do姐專訪玄彬鄭雨盛 導演來港靈感爆發改劇本

玄彬早前來港接受Do姐專訪。

玄彬夥拍鄭雨盛的Disney+原創劇《韓國製造》，首兩集將於今日下午4時串流首播！《韓國製造》導演禹民鎬、主角玄彬、鄭雨盛、禹棹奐早前來港，接受「Do姐」鄭裕玲訪問，大爆到日本、泰國拍攝外景的趣事，亦透露了劇集電影級製作規格及將會有大量精彩絕倫的動作場面，備受期待！

《韓國製造》導演禹民鎬、主角玄彬、鄭雨盛、禹棹奐早前來港接受鄭裕玲訪問。 玄彬自爆為配合具強烈壓迫感的「壞男人」角色，今次為角色特別增重近30磅。

玄彬增重30

玄彬、鄭雨盛、禹棹奐及導演禹民鎬早前來港宣傳《韓國製造》，並抽空接受Do姐訪問，昨晚訪問片段正式公開，引來粉絲熱話，指身為《愛的迫降》粉絲的Do姐終於可與玄彬初見面，絕對是「夢幻相見」，絕對是追星典範！訪問中，玄彬自爆為配合具強烈壓迫感的「壞男人」角色而增重近14kg30磅），又苦練日文，更有不少精彩動作場面，強調觀眾一定要拭目以待！

泰國驚險避大象

玄彬和飾演其弟弟的禹棹奐都表示在泰國拍外景時最難忘，皆因在大象出沒的地區拍攝，每日都提心吊膽怕被大象襲擊。劇集第2季正在拍攝當中，導演禹民鎬表示對最後兩集的劇本一直未太滿意，但在來港的航班上，突然靈感爆發，更和鄭雨盛在香港小酌時想出新橋段，令人期待會有何驚喜！《韓國製造》以動盪紛亂的70年代韓國為背景，是玄彬相隔6年再拍新劇，迎來演技突破，出演野心勃勃且手段毒辣的中央情報課長白冀兌；玄彬將呈現一位雙面形象的極端人物，偕鄭雨盛在劇中大鬥影帝級演技。

鄭雨盛 禹棹奐 禹民鎬 玄彬 身為《愛的迫降》粉絲的Do姐終於可以訪問玄彬。

