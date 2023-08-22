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娛樂
2023-08-22 18:05:55

韓國鐵肺女王AILEE最愛王菲廣東歌 夢想成真下星期來港開個唱

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韓國鐵肺女王AILEE最愛王菲廣東歌 夢想成真下星期來港開個唱

AILEE出道11年，下星期終如願開首個香港演唱會《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》。

「韓國鐵肺女王」AILEE將於本月29日舉行首個香港演唱會《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》，場地已定旺角麥花臣場館，距離開騷日尚有一個星期，她近日越洋拍片約定香港歌迷，並率先與大家打招呼。

2019年來港拍節目

AILEE自宣佈將於829日假旺角麥花臣場館開騷後，反應非常熱烈，為了答謝粉絲，今次AILEE亦為港迷謀福利，歌迷只要把自已喜歡AILEE的原因電郵至主辦單位，便有機會獲取包括觀看演唱會綵排、與AILEE合照及她的親筆簽名海報或CD等，歌迷們分別留言說：「至今，她仍然不斷進步中，很喜歡她的努力及笑容。每當我聽到她唱的歌，我就會意猶未盡、很想不斷播放。」、 「她的歌聲和演繹都很有穿透力和感染力，是位有個人特色和唱功的歌手！」和   「當AILEE唱得好有力量、好有鼓勵性的歌曲時，真係可以係佢把聲到 feel到有power！會聽得好開心。」AILEE認真看過每位歌迷的電郵後十分感動，讓她感受到他們在字裏行間給她的愛和溫暖，她表示2023年其中一個心願便是能夠在香港舉行個人演唱會，現在終於夢想成真，原來她也曾多次來港，最後一次是在2019年來港參與韓國電視節目《Music Bank》的演出，但之前每次也是以工作為主，希望能有機會花多點時間去享受香港為她所帶來的樂趣。

AILEE來港前特別拍片跟香港歌迷打招呼。

AILEE來港前特別拍片跟香港歌迷打招呼。

盼與香港歌手合作

AILEE記得香港歌迷是充滿活力的，因此她非常期待在她的首個香港個唱時，也能夠見到她的歌迷把這份活力帶到麥花臣場館。AILEE對香港個唱也非常興奮，她說去年是她舉辦個唱10周年，而踏入第11年是她的一個新開始，要保持心態繼續向前，不斷進步，還續說她也有聽過王菲的廣東歌，也很樂意和香港歌手合作，而她將於9月推出自己的最新作品，風格將會是流行情歌。

AILEE認真看過每位香港歌迷的電郵後，令她十分感動。

AILEE認真看過每位香港歌迷的電郵後，令她十分感動。

AILEE
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