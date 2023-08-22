韓國鐵肺女王AILEE最愛王菲廣東歌 夢想成真下星期來港開個唱

「韓國鐵肺女王」AILEE將於本月29日舉行首個香港演唱會《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》，場地已定旺角麥花臣場館，距離開騷日尚有一個星期，她近日越洋拍片約定香港歌迷，並率先與大家打招呼。

2019 年來港拍節目

AILEE自宣佈將於8月29日假旺角麥花臣場館開騷後，反應非常熱烈，為了答謝粉絲，今次AILEE亦為港迷謀福利，歌迷只要把自已喜歡AILEE的原因電郵至主辦單位，便有機會獲取包括觀看演唱會綵排、與AILEE合照及她的親筆簽名海報或CD等，歌迷們分別留言說：「至今，她仍然不斷進步中，很喜歡她的努力及笑容。每當我聽到她唱的歌，我就會意猶未盡、很想不斷播放。」、 「她的歌聲和演繹都很有穿透力和感染力，是位有個人特色和唱功的歌手！」和 「當AILEE唱得好有力量、好有鼓勵性的歌曲時，真係可以係佢把聲到 feel到有power！會聽得好開心。」AILEE認真看過每位歌迷的電郵後十分感動，讓她感受到他們在字裏行間給她的愛和溫暖，她表示2023年其中一個心願便是能夠在香港舉行個人演唱會，現在終於夢想成真，原來她也曾多次來港，最後一次是在2019年來港參與韓國電視節目《Music Bank》的演出，但之前每次也是以工作為主，希望能有機會花多點時間去享受香港為她所帶來的樂趣。