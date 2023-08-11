韓國鐵肺女王AILEE首個香港演唱會 ８月底麥花臣場館舉行

AILEE歌喉爆發力十足，出道至今推出逾10張專輯，並演唱超過20首韓劇歌曲，而且首首經典，堪稱「韓劇OST天后」，如姜素拉、朴敘俊主演的電視劇《星夢高飛2》的《下雨的日子》、張赫與張娜拉合演的韓劇《命中注定我愛你》的《Goodbye My Love》、孔劉與金高恩的高收視奇幻愛情劇《鬼怪》的《如初雪般走向你》、玄彬與朴信惠主演的人氣劇《阿爾罕布拉宮的回憶》的《Is You》、宋仲基與金智媛的話題劇《阿斯達年代記》的《命運之詩》、安孝燮與金裕貞合演的古裝劇《紅天機》的《當你的眼淚沾濕我的眼》、還有近期人氣韓劇《還魂》的《I'm Sorry》等等，其中《如初雪般走向你》在YouTube點擊超過6000萬次，也是AILEE的代表作之一。

向港迷派福利

事實上，AILEE甫出道已一鳴驚人，同年拿下多個韓國樂壇新人獎，她更連續4年(第15至18屆)勇奪Mnet Asian Music Awards (MAMA)最佳演唱表演女歌手獎。今年初，AILEE完成在韓國舉行巡迴演唱會，上月更到台灣開騷。AILEE對香港的個唱期待以久，表示正在認真準備及練習，希望屆時能與香港的「Aileean」(粉絲名)見面。



《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會票價分為1680港元、1280港元、980港元，門票已於KKTIX網站公開發售，現凡購買當日演唱會門票，便有機會獲取以下福利，包括AILEE親筆簽名演唱會海報(共100位幸運兒)、8月29日當天下午5時正欣賞AILEE演唱會綵排 (共50位幸運兒)、和AILEE合照(共30位幸運兒)、AILEE親筆簽名CD (共20位幸運兒)；而參加方法及規則如下：把自己最喜歡AILEE的原因，以及你揀選以上演唱會福利的順序，連同《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會門票相片檔案 (jpeg)及聯絡電話號碼一起電郵至以下郵箱： [email protected] 便有機會獲取以上其中一項福利，福利先到先得，送完即止，每人參加次數不限，唯每張演唱會門票只限參加是次福利活動一次，福利派送以參與是次活動人士之挑選次序為參考，如因獲取福利之參與活動人士之首選福利已全數送出，屆時將根據其次選、三選及四選福利以作安排。活動截止日期及時間為香港時間2023年8月22日晚上11時59分，屆時將由專人通知成功獲取福利之幸運兒。