韓國音樂才子B.I首個香港演唱會 宣布5.24站九展Star Hall舞台

韓國男團iKON出身的B.I(金韓彬)下月襲港，宣布5月24日晚站九展Star Hall舞台舉行《B.I 2024 Tour HYPE UP in Hong Kong》，票價四種，分別為港幣$1680 (VIP)、$1480、$1180及$780，門票將於5月2日早上10 時正在 Hong Kong Ticketing開售。

B.I是位多才多藝全能唱作人，其獨特的音樂風格獲得廣大樂迷喜愛，他創作的人氣歌曲計有《Illa Illa》、《COSMOS》和《Be I》等，以及iKON時期的大熱歌曲《Love Scenario》。為了回饋粉絲的愛戴，B.I今次香港個唱準備了豐富的粉絲福利，包括觀看綵排環節、歡送環節、簽名海報等( $1680 (VIP) : 觀看綵排、簽名專輯、High Touch 歡送、影團體合照、簽名版海報 / $1480 : 觀看綵排、簽名專輯、影團體合照、簽名版海報 / $1180 : 影團體合照、簽名版海報；以上部分福利將以限量名額型式提供，而所有購票入場觀眾均可獲取普通版海報。)