韓團NCT Dream在港開騷廣東話冧粉絲 仁俊獲粉絲唱生日歌慶生

韓國男團NCT Dream在香港舉行的一連兩場《NCT Dream The Dream Show 2 in Hong Kong》演唱會，昨晚(24日) 在亞博開鑼，全場爆滿氣氛熱烈，7名成員又唱又跳近3小時，今次是亞博首次韓星演唱會設企位，七子走到舞台每個角落親近粉絲，粉絲們也把握機會把很多的公仔禮物拋到台上。七子亦特地學廣東話和普通話跟粉絲打招呼。適逢開騷前一天(23日)是內地成員仁俊23歲生日，他收收到手工精緻的生日咭，歌迷大合唱生日歌，為他補祝生日。

七子一口氣又跳又唱《Glitch Mode + Outro》《Countdown (3, 2, 1)》《Stronger》為演唱會掀序幕，繼而用廣東話、韓文，英文跟香港歌迷打招呼，「大家好嗎？」、「我好掛住你地啊」、「好靚」等，令全場歡呼尖叫。為了今次香港演出，NCT DREAM 每人也非常用心，學了不少廣東話、普通話等跟歌迷溝通，在演唱會尾聲，七子停下來跟大家聊天，全場歌迷為仁俊唱生日歌，令他又開心又感動，「已經8年啦，終於嚟到香港開演唱會啦，終於可以跟大家見面，昨天正好是我生日，今天就能來到香港跟大家見面及開演唱會，我真的覺得今天非常的特別，真的很感謝大家這8年一直等着我們，我想之後我們會有更多的機會，多多來跟大家玩，非常非常感謝大家，我真的非常愛你們！」Mark就表示沒想到可以在香港開兩場演唱會，「你們的愛是特別的，你們不會忘記我們一直感謝你們」

成員逐一跟粉絲傾偈

內地成員辰樂跟現場觀眾傾談，現場歌迷high爆大嗌「辰樂」，他一臉陶醉以普通話回應：「第一次在家鄉給大家表演，很激動很開心，大家玩得開心嗎？我玩得非常非常開心，跟大家一齊唱歌一齊跳舞一齊high，真的是非常幸福的事情，感謝大從頭high到尾，也是因為大家，從只有一場演出變到現在兩場演出，感謝你們！」接著楷燦也問:「大家今晚開唔開心呀？我地隔了一段時間先嚟到香港，我哋好想大家開心呀，大家覺得點啊？我相信下次我哋再嚟嘅時間會好快，首先多謝大家今日嘅蒞臨，我哋聽日嘅演出都會順利進行到嘅，我哋下次再見！」志晟說 ：「首先呢今日好多謝大家enjoy我哋嘅show」然後他問大家: 「大家明天去哪裏？有冇邊個聽日都嚟睇㗎？」聽到全場和應，他開心笑道，「聽日再嚟嘅fans要多多指教，今天很開心啊」

渽民也跟大家打招呼「大家好，我是羅渽民，你們又漂亮又可愛，我愛你！」冧爆現場粉絲，叫聲震裂整個場館，「首先好多謝大家，我哋啲歌由頭到而家呢一刻都跟住我哋一齊唱」，在fans不停又大叫要求渽民表演撒嬌，他也有求必應做出多個撒嬌動作！電到粉絲暈低。他又接著說，「因為大家俾咗好多力量同動力我哋，今日演唱會稍後完結，希望大家返屋企嘅路段安全回家，因為大家係最重要嘅，大家今日辛苦晒，大家今日都好靚呀」而Jeno就直言覺得非常開心，坦言過去日子，是非常希望可以到香港跟歌迷見面:「唔好意思到而家先嚟到呢度，不過希望以後 多啲機會同大家見面，其實我哋之間遠又唔算遠，近又唔算近，希望我哋互相比到動力對方，你們真的很漂亮！謝謝」