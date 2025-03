出道22年的輝星,除了《With Me》、《I Thought of Marriage》等熱門歌,也多次獲得金唱片本賞、KBS歌謠大賞年度歌手獎。他亦為多個音樂單位的歌曲作詞,包括TWICE《Dance The Night Away》、T-ara《Crazy because of you,》等。