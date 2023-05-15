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娛樂
2023-05-15 16:41:25

韓團XODIAC三子出席香港活動 盼與老闆古天樂合作

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XODIAC三子出席香港活動 盼與老闆古天樂合作

XODIAC三子現身銅鑼灣商場，出席成軍後首個香港活動。 (林俊源攝)

香港天加一文化傳媒(One Cool Jacso Entertainment）旗下公司OCJ NEWBIES，今年力捧全新K-POP男團XODIAC，隊長LEX今日率香港成員麥駿昇（SING）、韓國成員WAIN現身銅鑼灣商場，是XODIAC成軍後首個香港公開活動。

XODIAC隊長LEX今日率香港成員SING、韓國成員WAIN出席活動。 (林俊源攝)

XODIAC隊長LEX今日率香港成員SING、韓國成員WAIN出席活動。 (林俊源攝)

XODIAC以九人姿態出道，LEX孖住SING接拍的本地茶類廣告正於香港播出，三子甫出現即吸引大批粉絲撐場，當中以SING的支持者佔多，一班港迷手持標語及應援物到場，有人寫上「麥駿昇香港之光」、「麥駿昇得閒飲茶」，場面熱鬧。三子相當識做，不時擺出心心甫士賣萌，迷暈現場Fans不停尖叫。

對於見到香港粉絲，SING說：「第一次見到香港嘅粉絲，覺得好開心啦，呢度始終都係自己屋企，有種自豪嘅感覺。」SING表示今次行程太緊密，應該沒有空檔帶隊友四出觀光，但都會帶他們吃香港美食，又指上次在港「掃街」，WAIN愛上豬大腸。XODIAC月底將到荷蘭開Showcase，叫大定期待下次能夠以九人姿勢來港見Fans。LEX已三度來港開工，問到最欣賞的香港藝人？LEX即賣口乖指當然是首推老闆古天樂，SING與LEX早前已見過古生，但WAIN暫時未有機會跟老闆見面，WAIN就即場曬廣東話，透露獲香港隊友教講「食咗飯未」等廣東話。SING自言已開始適應韓國生活，而長時間留在南韓，他指家人也相當理解，今次可能也可以抽時間見媽咪。

XODIAC香港成員SING吸引粉絲撐場。 (林俊源攝) XODIAC香港成員SING吸引粉絲撐場。 (林俊源攝) XODIAC香港成員SING吸引粉絲撐場。 (林俊源攝) XODIAC香港成員SING吸引粉絲撐場。 (林俊源攝) XODIAC香港成員SING吸引粉絲撐場。 (林俊源攝) 三子擺出心心甫士賣萌，迷暈現場Fans不停尖叫。 (林俊源攝) XODIAC吸引大批粉絲撐場。 (林俊源攝) XODIAC吸引大批粉絲撐場。 (林俊源攝) XODIAC吸引大批粉絲撐場。 (林俊源攝) XODIAC香港成員麥駿昇。 (林俊源攝) XODIAC隊長LEX。 (林俊源攝) XODIAC隊長LEX。 (林俊源攝) XODIAC韓國成員WAIN。 (林俊源攝) XODIAC韓國成員WAIN。 (林俊源攝)
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