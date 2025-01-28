韓女團Kep1er亮相大年初一匯演之夜 泰國男團LYKN現身綵排廣東話拜年

香港旅遊發展局（旅發局）將於明晚大年初一晚，於尖沙咀舉行大型賀年盛事《國泰新春國際匯演之夜》，為一連串賀歲盛事打響頭炮。是次《國泰新春國際匯演之夜》 以「如意新春、喜樂連連」為主題，表演陣容除了昨日已公開的9部璀璨花車外，另外還有46隊環球表演隊伍，今日其中6組表演單位，包括南韓女團Kep1er、泰國男團LYKN、奧地利特技舞蹈團（Zurcaroh）、印尼勇士舞（BRAVERY DANCERS）、中國甘肅省歌舞劇院及中國陝西表演藝術團更於綵排期間讓傳媒拍攝花絮，其中Kep1er與LYKN更與傳媒會面。
南韓人氣女團Kep1er七位成員江崎光（Hikaru）、金多娟（Da Yeon）、沈小婷（Xiao Ting）、金采炫（Chae Hyun）、崔有真（Yu Jin）、休寧巴伊葉（Huening Bahiyyih）及徐永恩（Young Eun）齊集香港，為活動演繹《Tipi-Tap》等大熱作品，她們特別以「花開富貴」、「新年快樂」、「恭喜發財」來跟香港市民提早拜年。被問到能參與今次的演出感受，Yu Jin說：「第一次參與《國泰新春國際匯演之夜》，我們都很興奮，為這次演出準備了很多。」今次首度在香港過年，Da Yeon大表興奮，而談到最難忘的新年，Heuning Bahiyyih笑道：「為了能得到更多的零用錢，在玩遊戲時會很努力。」Chae Hyun也分享到：「過去的新年都會跟家人一起度過，今次跟成員一起在香港歡度佳節，也十分開心。」Xiao Ting也透露：「我每年都會跟家人一起成團年飯，然後看春節聯歡晚會，也會一起去春節晚會，這些都是特別幸福的時刻。」而在綵排之前，Xiao Ting率先品嚐了香港的西多士、烤雞翼及奶茶，而Huening Bahiyyih就表示很希望表演後可以有機會吃到蛋撻，Hikaru也舉手表示自己想試食蝦餃，Young Eun則更想吃到不同類型的點心，好等她們大快朵頤。其實Kep1er亦應旅發局邀請於訪港期間拍攝宣傳短片，屆時各成員將會到香港不同旅遊勝地拍攝，眾人都表示十分期待這次獨特的旅遊方式。
另外，泰國人氣男團LYKN由Nut、Hong、Tui、William及Lego五位成員組成，今次是他們第二次訪港，在明晚的《國泰新春國際匯演之夜》上，他們將會演出《SUGOI》等歌曲，而今日會見傳媒時，他們除了以廣東話「新年快樂」向大家拜年外，他們亦分享了今次參與《國泰新春國際匯演之夜》的感想，William道：「今次很榮幸可以參與《國泰新春國際匯演之夜》的表演，我們都很緊張，因為已有一段時間沒有參與如此盛大的演出，所以都很用心的準備，我們知道這次將會沿表演路線演出，見到更多的Fans、香港市民和旅客，所以我們都十分期待。」這次訪港除了參與演出外，LYKN亦會抽空遊覽香港，Nut說：「我們在香港都會有自由時間，我很想到不同的Café，另外香港很出名的蛋撻，我都很想去試。」