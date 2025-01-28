韓女團Kep1er亮相大年初一匯演之夜 泰國男團LYKN現身綵排廣東話拜年

南韓人氣女團Kep1er七位成員江崎光（Hikaru）、金多娟（Da Yeon）、沈小婷（Xiao Ting）、金采炫（Chae Hyun）、崔有真（Yu Jin）、休寧巴伊葉（Huening Bahiyyih）及徐永恩（Young Eun）齊集香港，為活動演繹《Tipi-Tap》等大熱作品，她們特別以「花開富貴」、「新年快樂」、「恭喜發財」來跟香港市民提早拜年。被問到能參與今次的演出感受，Yu Jin說：「第一次參與《國泰新春國際匯演之夜》，我們都很興奮，為這次演出準備了很多。」今次首度在香港過年，Da Yeon大表興奮，而談到最難忘的新年，Heuning Bahiyyih笑道：「為了能得到更多的零用錢，在玩遊戲時會很努力。」Chae Hyun也分享到：「過去的新年都會跟家人一起度過，今次跟成員一起在香港歡度佳節，也十分開心。」Xiao Ting也透露：「我每年都會跟家人一起成團年飯，然後看春節聯歡晚會，也會一起去春節晚會，這些都是特別幸福的時刻。」而在綵排之前，Xiao Ting率先品嚐了香港的西多士、烤雞翼及奶茶，而Huening Bahiyyih就表示很希望表演後可以有機會吃到蛋撻，Hikaru也舉手表示自己想試食蝦餃，Young Eun則更想吃到不同類型的點心，好等她們大快朵頤。其實Kep1er亦應旅發局邀請於訪港期間拍攝宣傳短片，屆時各成員將會到香港不同旅遊勝地拍攝，眾人都表示十分期待這次獨特的旅遊方式。