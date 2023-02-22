韓媒捧新世代偶像接棒BTS 香港天加一男團XODIAC榜上有名

由香港天加一文化傳媒打造（One Cool Jacso Entertainment），集合韓國、香港、內地及印尼成員的2023年最強跨國性男團XODIAC，下月將推出正式出道前傳歌《Calling》，強勢登場。未正式出道的XODIAC被韓媒睇好成為下一隊BTS（防彈少年團），據韓媒《朝鮮體育》上月報道，隨着BTS成員先後入伍，團隊將迎來三年空白期，而報道中亦分析各大事務所睇準時機，紛紛推出新世代男團，當中XODIAC亦榜上有名，被點名力爭新世代男團寶座。南韓熱度十足社交平台「idolissue」亦轉載相關消息，而另一南韓著名投票網站kBOPS更進行2023年最有前途的pre-debut group投票，當中XODIAC亦被網民一致看好，以逾2萬票成功進佔第五位，實力受到肯定，冠軍則是YG娛樂的全新女團BABYMONSTER。

登上時尚雜誌 目前XODIAC正積極備戰，為《Calling》埋頭苦練中，不過身為隊中隊長的LEX日前亦抽空接受兩大時尚雜誌《ELLEMEN》及《men’s uno》的專訪，下月踏入23歲的LEX對於出道在即大感興奮，坦言能夠出道是一件非常幸福的事，他在訪問中表示：「在公司受訓一年，初頭雖然都會覺得十分害怕，但只要堅持下來很快就適應了。」LEX本身屬於家中的「忙內」，所以被選為隊長時大感受寵若驚，亦自言壓力很大，不過要肩負隊長的責任，LEX只好臨危受命。事實上比實際年齡成熟的LEX表示：「人生不是速度，而是方向。不要為了達到目標而心急，這只會做成反效果，應該要一步一步朝着方向。」能夠成為團中隊長的LEX以「勇敢、魅力、自信」三個形容詞可以來表達自己，更承諾要好好帶領隊友一齊奮戰下去，希望攜手將他們的歌曲帶給全世界認識，最希望XODIAC能成為如BTS一樣的全能偶像，成為世界級的藝人。