韓子亮被指服食過量藥物送院 傳父親是江湖中人 曾因勒索男同志被判監

歌手韓子亮被指服食過量藥物送院 曾因勒索男同志被判監26個月

歌手韓子亮嘅IG帳戶尋日突然有限動發文指「韓子亮服食過量藥物送院搶救，如有人探望請聯絡」，之後又轉貼不同傳媒關於韓子亮入院嘅報導，但就寫上「有冇人知佢食咗咩」、「有冇人係同佢最近有聯絡？比較熟，想知咩事，食咗咩」，甚至更有帖文寫道「除咗我仲有其他前任關心你，韓子亮你要撐住！無嘢係解決唔到定係只係食錯嘢，有無人知？」。由於帖文係喺韓子亮嘅IG帳戶發出，理應韓子亮有份管理，但又問「有冇人知佢食咗咩」，相當耐人尋味。

有傳媒向韓子亮嘅友人求證，據知韓子亮近期疑因感情問題情緒低落，一度傳出情況惡化，但未能證實是否真確。韓子亮IG帳戶之後亦未有再更新。

21歲被捕入獄26個月

原名梁家進嘅韓子亮，有報導指佢爸爸係江湖中人，「事業重心」喺佐敦一帶，韓子亮出世嗰年韓爸就因為犯事入獄，其後喺2021年逝世。TL喺訪問提到過父母關係唔好，初中就被送去宿舍入住。

21歲嗰年，準備出道嘅韓子亮同一名男同志發生性行為之後，向對方聲稱拍咗片，並且同朋友合謀藉此勒索25萬。韓子亮同朋友因此而被捕，最後法庭判佢地勒索罪成，TL被判入獄26個月。TL受訪提到喺獄中曾經被欺凌，因此而要住單獨囚禁嘅保護倉。出獄後TL改名換性做韓梓亮（而家叫韓子亮）再次出道，並且用阿爸遺產部份錢自資做音樂，被稱為「更生歌手」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈