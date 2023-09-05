韓版《想見你》即將於Netflix上線 安孝燮：看劇本就毛骨悚然

韓星安孝燮、全余贇、姜勳近日演出翻拍自台劇《想見你》的影集《走進你的時間》，對於劇中的懸疑及穿越時空的劇情，安孝燮表示剛開始感到毛骨悚然；全余贇則自爆是《想見你》的粉絲，因此決定接演。《走進你的時間》4日於南韓首爾舉辦上線記者會，記者會現場更佈置如劇中「櫻花樹」的場景，浪漫程度破表！金鎮園導演表示：「《走進你的時間》著重在於演員們的演技和情感爆發，甚至音樂也是非常大的亮點。」主演們也分享自己對於《走進你的時間》這部作品的感想。

姜勳：如果可以回到過去想知道父母是怎麼談戀愛的

因大家對於3位主演安孝燮、全余贇、姜勳的接演契機感到相當好奇，安孝燮表示：「第一次看到劇本時，對於懸疑及不斷穿越的劇情，感到毛骨悚然，但是一口氣毫不猶豫地看完了，馬上打電話給導演表達參演的意願。」；全余贇也分享：「我本身是《想見你》的粉絲，看到《走進你的時間》的劇本覺得非常精彩，尤其是一人分飾兩角的部分，且角色是截然不同的個性，再加上劇本中，有很多情感爆發的段落，直到現在還讓我印象非常深刻。」姜勳則感嘆：「首次看劇本我感到非常有意思，跟導演見面討論時我直接大膽說出我對鄭仁圭這個角色有很大的信心，希望可以讓我演出這個角色。」而導演也稱讚姜勳是團隊寵兒，表示：「看著姜勳讀第一句台詞的瞬間，所有人都讚嘆他就是鄭仁圭，編劇也非常喜歡他，甚至其他工作人員看完他試鏡後，也非常希望由姜勳飾演鄭仁圭。」

被問及若能穿越時空回到過去，3人最希望回到的瞬間？安孝燮分享：「雖然我非常喜歡現在的生活，但我很好奇父母年輕時的模樣，希望可以穿越時空，見到和我年齡一樣的父母，會是什麼樣子？」；從小與奶奶感情很好的全余贇也不禁表示：「我也希望回到過去，看看我奶奶年輕的時候，想感受奶奶在不同年齡時給予的愛。」；甚至姜勳也回應：「如果能回到過去，姜勳想回到父母談戀愛的時候，可以知道他們當時怎麼談戀愛的。」