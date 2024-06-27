韓版《意外》姜棟元減磅演古天樂角色 與李鍾碩打造黑白雙殺

由杜琪峯和鄭保瑞聯手打造的懸疑犯罪神作《意外（港版）》殺入韓國影壇，由《屍殺半島》姜棟元聯手《犯罪女王》導演李要攝，勇奪韓國本土電影開畫票房冠軍。姜棟元為演古天樂角色，特意減重約4公斤，務求演繹冷靜意外製造者的形象。為了賦予新鮮感，而葉璇角色改由男演員李玹旭飾演，馮淬帆角色則由李美淑出演，連原版導演鄭保瑞都大讚韓版出色，在保留原版本的精神面貌同時，發展出背後更龐大的陰謀世界，充滿追看性！」

《意外》在韓國上映首日獲得逾 12 萬觀影人次奪得單日票房冠軍，比第二名的《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》更多出近兩倍的觀影人次。有「韓國四大公共財」之稱的姜棟元暗殺天團首腦「榮日」，即港版由古天樂演的意外製造集團的領導者。姜棟元特意減重約4公斤，拍攝時約67到68公斤重，讓臉部線條更硬朗更俐落，看上去更有歷練，他直言，「我總是很感激別人讚我帥，但我現在已經褪去了孩子氣，已經40多歲，現在的外貌更加有線條感這也讓我很開心，很適合我的年齡。」要表達複雜的內心變化，姜棟元從眼神、聲線上也下了苦功：「榮日非常擅長觀察，因此很多場景我都要集中注意力觀察，專注與緊張導致我不敢眨眼，因此我眼睛真的很痛，另外也用了低沉聲線去說話。」

黑美男 Vs 白美男

另外，李鍾碩則驚喜演出關鍵的角色「異眼」，深深影響了姜棟元所飾演的「榮日」。李鍾碩表示：「我視同是模特兒出身的前輩姜棟元為偶像，所以當初也很快就決定要參演《意外》，藉此圓夢和偶像姜棟元合作。」李要攝表示：「李鍾碩所飾演的『異眼』和『榮日』的黑暗形象正好相反，不是『黑美男』，而是『白美男』。很想看到兩人呈現黑與白對比的感覺，因此當初很努力地邀請李鍾碩飾演這個角色。能看到姜棟元和李鍾碩兩人坐在一起的模樣，讓我感到十分榮幸！」

片尾彩蛋露玄機

觀眾們不要錯過《意外》電影片尾字幕的動畫，當中的「棋子」透露了一點玄機，可以為觀眾解答戲中角色們一直在問的問題，「到底一切是不是意外？」、「到底是否有另一群製造意外的清洗者要殺他們？」這與香港原版的《意外》結局不同，靜待觀眾們靜心發掘答案。