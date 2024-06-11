韓男團EXO分隊CBX三子事隔一年 再與經理人SM娛樂起合約紛爭

韓國男團EXO小分隊CBX的伯賢、Xiumin(金珉錫)和Chen(金鍾大)，與經理人SM娛樂時隔一年，就專利費用和挖角問題再起粉爭，雙方各執一詞，針鋒相對。而CBX的代理律師昨日召開記者會，指控SM無視早前與CBX定下的協議，不履行支付5.5%的流量手續費，反而要求CBX的個人經理人公司——INB100，交出3人活動銷售額的10%。
雖然INB100方面，早在4月發了侵權警告信給SM，但至今不獲回復，由於去年CBX與SM娛樂達成的協議已失去效力，SM又不履行合約義務，INB100將考慮對SM娛樂提出起訴，並向當地公平交易委員會提出申訴。
去年因奴隸合約炒大鑊
CBX 3名成員，去年6月因SM無法提供透明的盈利結算資料為由，通報與SM解除合約，並向公平交易委員會提出申訴。當時雙方一致認為EXO能夠正常開展活動為最重要，因此通過協商解決紛爭。根據當時的協議，藝人個人及CBX的活動，全由INB100負責。
SM有就此事發表立場，該文件稱事件起源是INB100所屬的p_Arc集團，對他們公司旗下藝人進行非法挖角。SM強調，CBX親自簽署了協議，專屬合同依然有效。協議允許通過每位成員所屬的公司，展開個人活動，但需支付有關銷售額的10%回公司。SM表示，「不會容忍CBX為了追求一己私利，而反覆作主張專屬合約和協議無效的行為，並且將訴諸法院，追究CBX方面的責任。」