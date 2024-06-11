韓男團EXO分隊CBX三子事隔一年 再與經理人SM娛樂起合約紛爭

韓國男團EXO小分隊CBX的伯賢、Xiumin(金珉錫)和Chen(金鍾大)，與經理人SM娛樂時隔一年，就專利費用和挖角問題再起粉爭，雙方各執一詞，針鋒相對。而CBX的代理律師昨日召開記者會，指控SM無視早前與CBX定下的協議，不履行支付5.5%的流量手續費，反而要求CBX的個人經理人公司——INB100，交出3人活動銷售額的10%。

雖然INB100方面，早在4月發了侵權警告信給SM，但至今不獲回復，由於去年CBX與SM娛樂達成的協議已失去效力，SM又不履行合約義務，INB100將考慮對SM娛樂提出起訴，並向當地公平交易委員會提出申訴。