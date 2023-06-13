韓紅自爆後生曾經係校花 青澀年輕照流出 美貌震驚網民

內地知名歌手韓紅以獨特嗓音吸引一眾樂迷，歌唱實力備受肯定，不過常被嘲笑其重磅身材。2005年，韓紅與許志安被影到食宵夜後帶有醉意，韓紅於上車時翹實許志安，更疑似主動當街獻吻；二人因而傳出緋聞，但事後澄清僅兄妹關係，許志安亦於《星星同學會》中解釋當時只係扶飲醉酒嘅韓紅上車，強調只係角度看起來重疊，並無咀嘴。縱然已釐清關係，但網民每每提到佢哋是但一方都總會想到另一方，已是分唔開嘅緋聞組合。
自言曾是學校校花
韓紅曾公開表示體重已達120公斤，又指自己曾經係學校校花，令人不禁嘩然，甚至唔相信佢所講嘅說話；直至早前網上流傳韓紅18歲嘅照片，其美貌令人感到意外。從照片所見，韓紅年輕時留有一頭短髮，一般纖瘦身形，穿著卡其軍裝，濃眉大眼兼露出略帶嬌羞嘅笑容，瞬間少女心噴發。
網民讚靚過范冰冰
網民睇完張相都忍唔住表示太驚豔，又讚靚過范冰冰、楊冪、劉濤：「後生果陣成個劉濤咁」、「18歲個幾月仲係靚」、「不是開玩笑！我信了」、「安仔識食」、「許生好有眼光」、「至少肯定韓紅無整容」、「記得當年安仔同韓紅合唱過，仲話愛情觀一致」等等。其實，韓紅之所以變成現在超巨身材，係基於患上膽囊炎，於治療過程中因注射激素而令身形走樣發胖。
原文刊登於 娛樂LOL