韓紅自爆後生曾經係校花 青澀年輕照流出 美貌震驚網民

內地知名歌手韓紅以獨特嗓音吸引一眾樂迷，歌唱實力備受肯定，不過常被嘲笑其重磅身材。2005年，韓紅與許志安被影到食宵夜後帶有醉意，韓紅於上車時翹實許志安，更疑似主動當街獻吻；二人因而傳出緋聞，但事後澄清僅兄妹關係，許志安亦於《星星同學會》中解釋當時只係扶飲醉酒嘅韓紅上車，強調只係角度看起來重疊，並無咀嘴。縱然已釐清關係，但網民每每提到佢哋是但一方都總會想到另一方，已是分唔開嘅緋聞組合。