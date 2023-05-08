韓郵局推BTS出道10周年紀念郵票 歡迎海外fans訂購

韓國男團防彈少年團(BTS)，由於成員介乎服兵役年齡，上年中宣布休團，成員分開各自活動，像在歐美最高人氣的SUGA(閔玧其)，近日就到了美國舉行個人演唱會，因此人氣不是下降得很厲害。

近日韓國科學技術資訊通信部旗下的郵政局表示，本月13日會為BTS推出紀念出道10周年的郵票及相集。有關部門認為BTS在國際樂壇的地位，如創下韓國組合首次在美國三大音樂頒獎典禮上，單獨表演的記錄，包括格林美獎(Grammy Award)、全美音樂獎(American Music Awards)和公告牌音樂獎(Billboard Music Award)等，對提升韓國的國力，以及促進人民利益方面，起到積極性作用，因此決定為他們發行紀念郵票。