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娛樂
2023-05-08 17:06:12

韓郵局推BTS出道10周年紀念郵票 歡迎海外fans訂購

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韓國郵政局特別拍了一條BTS出道10周年紀念郵票宣傳片。

韓國男團防彈少年團(BTS)，由於成員介乎服兵役年齡，上年中宣布休團，成員分開各自活動，像在歐美最高人氣的SUGA(閔玧其)，近日就到了美國舉行個人演唱會，因此人氣不是下降得很厲害。

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BTS紀念郵票，印上他們過去10張專輯的封面。

近日韓國科學技術資訊通信部旗下的郵政局表示，本月13日會為BTS推出紀念出道10周年的郵票及相集。有關部門認為BTS在國際樂壇的地位，如創下韓國組合首次在美國三大音樂頒獎典禮上，單獨表演的記錄，包括格林美獎(Grammy Award)、全美音樂獎(American Music Awards)和公告牌音樂獎(Billboard Music Award)等，對提升韓國的國力，以及促進人民利益方面，起到積極性作用，因此決定為他們發行紀念郵票。

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因為成員服兵役，BTS最快要兩年後才可復合。

同步推出相冊

這套BTS紀念郵票一套10枚，分別印上他們過去10張專輯的封面，並發行150萬張，每套價格7,770韓圜(約港幣46)。同步推出的25萬本相冊，內有BTS的肖像，每本售價為2萬韓圜(約港幣119)。郵票和相冊套裝將於本月22日至25日，在韓國郵政官網www.epost.go.kr預售，海外的BTS fans61日起可以透過上述網址預售訂購。

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