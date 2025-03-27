韓韶禧現身中環 周杰倫期待啟德演唱會：加場當然好 (有片)

台灣天王周杰倫（周董）與韓國女星韓韶禧，來港出席Dior今日在中環置地廣場的公開活動，吸引大批fans追星，場面熱鬧。 於今年巴塞爾藝術展舉行期間，Dior在香港置地廣場展出Dior Lady Art 系列，並於今日（27日）晚上舉行酒會，周杰倫及韓韶禧獲邀親臨香港出席酒會活動，周杰倫去完會展的Art Basel後即趕到現場，其出現即引起現場粉絲瘋狂尖叫，兩位嘉賓現身時不時向群眾揮手，韓韶禧亦不時派飛吻及擺出心心甫士，不失親民作風。

藤原拓海上身 周杰倫接受本地傳媒快閃訪問，問答環節將由公關人員負責，談到將於6月踏上香港最新的大型場館啟德體育園舉行演唱會，他表示：「6月演唱會，我自己也非常的期待，也希望很多的歌迷朋友都可以聽到演唱會，所以我也知道有人在問可不可以加場，當然對我來說，我覺得，如果可以加場當然好，但是就是要看主辦方，前面也有霆鋒、五月天都會先唱，所以這個場館我是非常的期待，然後可能之後也問他們，唱完感覺怎麼樣，那因為有時候在不同的場館唱，有時候會挑不一樣的歌曲，這一次香港的演唱會，我自己是非常期待！」