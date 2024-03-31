韓韶禧認戀柳俊烈14天宣布分手 友人爆料指雙方難以解決意見分歧

韓劇女神韓韶禧3月30日透過經理人公司9ato娛樂，宣布與柳俊烈分手消息，透露兩人分手原因是想將重心放在演藝事業上，不想再因為私事而繼續消耗彼此情感，公司也代替她向外界致歉，認錯表示不該因個人感情引起輿論風波，不過發聲明的同時，韓韶禧卻又一邊透過網誌公開諷刺前男友柳俊烈，貼出澳洲影后妮歌潔曼在2001年與前夫湯告魯斯離婚時，簽完離婚協議書部後雙手高舉，一副已經解脫的模樣。韓韶禧又不斷透過公開渠道發表情緒，當有一名粉絲留言鼓勵她「做得好，連我都覺得痛快，幸好結束了，跟只會閉嘴的迴避型人格交往，也只會剩下一片虛無的心意，妳這段期間受了傷，希望妳快點好起來。」韓韶禧對此留言親自回覆「是啊，當事人本人閉嘴不談，我一直想要做些什麼，但他卻說過段時間（大眾）就會忘了，但是該怎麼辦，我不能用保持沉默來對待那些我珍愛的粉絲。」