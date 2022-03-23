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娛樂
2022-03-23 16:49:41

韓韶禧Ivy look演Disney+新劇

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朴炯植扮教踩單車非常叻的韓韶禧。

憑《夫妻的世界》及《以吾之名》走紅的27歲韓劇新女王韓韶禧(有繹：韓素熙)，今日與30歲男星朴炯植出席Disney+原創韓劇《單戀原聲帶》(Sound Track#1)的網上發布會，一身Balenciaga桃粉色裙亮相的韓韶禧，自然成為全場焦點。

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一身搶眼Balenciaga桃粉色裙亮相的韓韶禧，自然成為全場焦點。

服look被讚沒有違和感

在發布會中，看見兩人笑容燦爛加上仿似校服(Ivy look)的打扮，主持人都不禁說：「就算你們說剛畢業我也相信，完全沒有違和感。」兩位主角即時顯得害羞尷尬，韓韶禧笑說：「其實我不怎麼喜歡穿校服，哪套只是設計得像校服的衣服。」朴炯植則稱：「韶禧長得像個高中生，她穿起那套衣服後，我一看就喜歡，很幫助入戲。」主持叫兩人互評對方的校服look韓韶禧俾出90分，朴炯植以99分形容對方。

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於《夫婦的世界》獲封最美小三的韓韶禧，在劇中的戲服穿搭，又是另一看點。

作詞家與攝影師同居14天的故事

談到拍劇難忘事，朴炯植稱穿起校服，令他感覺回到少年時，加上拍攝時天氣非常好，整個拍攝過程都很開心。韓韶禧則說：「其實我懂踩單車，拍攝時要扮不懂，朴炯植要扮小心翼翼教導我，對他來說一定很難，因為有時我會突然踩得很快。」《單戀原聲帶》將於今日在Disney+上架，故事講述韓韶禧飾演的作詞家李恩秀，與朴炯植扮演的攝影師韓善宇，同居14天的愛情故事。

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《單戀原聲帶》於今日正式在Disney+上架。

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