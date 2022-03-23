韓韶禧Ivy look演Disney+新劇

憑《夫妻的世界》及《以吾之名》走紅的27歲韓劇新女王韓韶禧(有繹：韓素熙)，今日與30歲男星朴炯植出席Disney+原創韓劇《單戀原聲帶》(Sound Track#1)的網上發布會，一身Balenciaga桃粉色裙亮相的韓韶禧，自然成為全場焦點。

校 服look被讚沒有違和感 在發布會中，看見兩人笑容燦爛加上仿似校服(Ivy look)的打扮，主持人都不禁說：「就算你們說剛畢業我也相信，完全沒有違和感。」兩位主角即時顯得害羞尷尬，韓韶禧笑說：「其實我不怎麼喜歡穿校服，哪套只是設計得像校服的衣服。」朴炯植則稱：「韶禧長得像個高中生，她穿起那套衣服後，我一看就喜歡，很幫助入戲。」主持叫兩人互評對方的校服look，韓韶禧俾出90分，朴炯植以99分形容對方。