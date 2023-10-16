韓馬利驚生蛇上面 孖老公杜燕歌打針防「蛇」上身

韓馬利（Mary姐）數年前遇上重病，鬼門關前走了一轉，令她變得極為關注健康；早前，她在劇組開工，突然發現製片助理換人，一問之下才知道對方「生蛇」。Mary姐雖然早年曾接種「蛇針」，但得知舊針成效隨時間大減，令她頓時緊張起來，特別安排在出發至橫店投入新劇組前，與丈夫杜燕歌（杜哥）一同前往接受帶狀疱疹疫苗「蛇針」。

她坦言極怕生蛇，因有可能生在臉上、甚至眼周，「痛是一回事，但作為演員，如生在臉上，發作時會影響儀容，就算想『死頂』繼續開工也不能，即使過後亦有可能留有後遺症；若生上眼，更會影響視力，不堪設想。」Mary姐表示知道年紀比較大，去到50多歲以上的人才會生蛇，但見到愈來愈年輕的人生蛇之後，非常擔憂。