熱門搜尋:
消委會 谷村新司 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-16 23:41:11

韓馬利驚生蛇上面 孖老公杜燕歌打針防「蛇」上身

分享：

韓馬利與杜燕歌早前一齊打蛇針。

韓馬利（Mary姐）數年前遇上重病，鬼門關前走了一轉，令她變得極為關注健康；早前，她在劇組開工，突然發現製片助理換人，一問之下才知道對方「生蛇」。Mary姐雖然早年曾接種「蛇針」，但得知舊針成效隨時間大減，令她頓時緊張起來，特別安排在出發至橫店投入新劇組前，與丈夫杜燕歌（杜哥）一同前往接受帶狀疱疹疫苗「蛇針」。

她坦言極怕生蛇，因有可能生在臉上、甚至眼周，「痛是一回事，但作為演員，如生在臉上，發作時會影響儀容，就算想『死頂』繼續開工也不能，即使過後亦有可能留有後遺症；若生上眼，更會影響視力，不堪設想。」Mary姐表示知道年紀比較大，去到50多歲以上的人才會生蛇，但見到愈來愈年輕的人生蛇之後，非常擔憂。

Ad Block

二人因為拍戲經常捱更抵夜，是高危一族。

Mary姐笑言原本已經起行上橫店拍劇，但由於發現「原來生蛇這麼近」，加上仍有拍攝工作尚未完成，需要改期出發，才有時間來打第一劑「蛇針」，待3個月後從橫店回來，剛好可以接種第二劑「蛇針」。她說︰「以前已經打過一次『蛇針』啦，不過一來時間過了這麼久，擔心已經失去預防作用，二來我知道新『蛇針』的保護性極高，而且聽醫生說保護有效期較耐，不用打了又打、擔心生蛇，所以我都跟丈夫一齊注射。」

她指經過這幾年疫情，大家都明白健康的重要性，能夠預防就當然最好，更鼓勵各方人士，尤其是年逾50或較年輕的高危一族，最好及早向醫生查詢，了解是否要接種蛇針。她說︰「我身邊也有朋友是生完一次蛇以為無事，怎料不久之後又再生蛇，甚至生完又生，前後總共3次，每次都是捱著痛楚吃藥搽藥膏治療！如果能夠有效預防，相信就不用再這樣辛苦了。」

 

韓馬利早前接種蛇針。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受