音樂人陳杰開騷 場面星光熠熠

音樂人陳杰(Chris Polanco)，是一位全能樂手，不但能唱更能彈，因此成為本地不少演唱會的伴奏樂手。本月12及13日，陳杰獲西九表演藝術處邀請，為 全新卡巴萊節目系列「西九夜延場」揭開序幕，於西九戲曲中心茶館劇場舉行一連兩晚的音樂會。
音樂會中，陳杰大玩拉丁(西班牙文)、英文、以及廣東歌曲，亦糅合劇場元素，以熱情澎湃的音樂分享 讓觀眾在熱情澎湃的音樂中，感受到生活的點滴故事。頭場演出就讓人驚喜不已，陳杰不僅展現了精湛的歌藝和樂器演奏才能，還在全場大玩幽默，瞬間把氣氛炒熱！
演出流程緊湊而流暢，不乏感人至深分享，讓觀眾情不自禁地感動落淚。整個音樂會結合各種舞台元素，為歌迷們帶來了一場聲、色、藝的盛宴，真可謂是高質素的娛樂表演。
支持陳杰的藝人和名人陣容也相當強大，包括容祖兒、蘇玉華、潘燦良、向海嵐、康子妮、何秉舜、恭碩良、李樂詩、胡曦文、鍾楚霖、杜以辰(杜小喬)、譚永浩、鄺星宇、布志綸@MR、程凱欣、林德信、黃志淙、Julio @ Soler 等。場面熱鬧，讓陳杰的音樂會增添了不少星光。
陳杰的熱情和歡樂富有感染力，讓聽眾完全沉浸在他的音樂世界中，享受了一個笑中帶淚的精彩晚上。西九表演藝術行政總監譚兆民(Paul Tam)，不但親自到場觀賞，更對陳杰的演出讚不絕口，甚至在音樂會結束後，當場邀請他為未來更大規模的表演舞台上演出。