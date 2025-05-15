音樂人陳杰開騷 場面星光熠熠

音樂人陳杰(Chris Polanco)，是一位全能樂手，不但能唱更能彈，因此成為本地不少演唱會的伴奏樂手。本月12及13日，陳杰獲西九表演藝術處邀請，為 全新卡巴萊節目系列「西九夜延場」揭開序幕，於西九戲曲中心茶館劇場舉行一連兩晚的音樂會。

音樂會中，陳杰大玩拉丁(西班牙文)、英文、以及廣東歌曲，亦糅合劇場元素，以熱情澎湃的音樂分享 讓觀眾在熱情澎湃的音樂中，感受到生活的點滴故事。頭場演出就讓人驚喜不已，陳杰不僅展現了精湛的歌藝和樂器演奏才能，還在全場大玩幽默，瞬間把氣氛炒熱！