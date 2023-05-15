音樂劇《我們的青春日誌》 向應屆DSE考生提供優惠門票

本年的香港中學文憑考試將於本星期圓滿結束，考生終於可以鬆一口氣，就如音樂劇《我們的青春日誌》中其中一位女主角Nancy所言，要為「被DSE折磨完而無死到」好好慶祝一下！為此，至今已累計上演超過260場的香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》首度推出限時優惠：任何應屆DSE考生凡購買由5月17日至6月18日期間的場次，5張門票或以上可享8折優惠；10張門票或以上，可享7折優惠。

音樂劇《我們的青春日誌》內容圍繞一班中六學生面對DSE與追夢之間的角力，再加上注重名利的著名教育家嚴麗珍校長在退休前的一年，希望借助中六精英班學生的大學入學率來換取榮休的冠冕，對他們展開魔鬼式的特訓。然而，年青的學生們有着自己對夢想、愛情和人生的追求，剛好跟嚴校長的價值觀背道而馳。學生抵受不住壓力，向嚴校長作出反擊，令一直不惜一切在教育界向上攀爬的嚴校長跌進人生的谷底，再重遇生活樸素但活得開心的初戀情人，讓她再次憶起自己已塵封多年的夢想……人生總有遺憾，如何讓遺憾變得有價值？適合老中青正經歷人生不同階段的觀眾欣賞，對於剛完成香港中學文憑考試的考生來說，更能引發最深的共鳴。

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