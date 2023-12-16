音樂劇《MAMMA MIA! 》載譽歸來 明年7月第三度再臨香港

風靡全球的音樂劇《MAMMA MIA! 》即將盛勢回港！全球享負盛名的音樂劇《MAMMA MIA! 》曾於2014年及2019年兩度來港演出，深受觀眾喜愛。英文經典原版《MAMMA MIA! 》音樂劇即將於明年7月第三度來港演出。來自英國的優秀團隊，將以天籟之音配上勁歌熱舞，帶來《Dancing Queen》、《Super Trouper》、《Money,Money,Money》等膾炙人口的經典金曲。
音樂劇《MAMMA MIA! 》由英國著名音樂劇製作人Judy Craymer創作，全劇以瑞典樂隊ABBA的多首金曲串連而成。故事講述在希臘一個迷人小島上，待嫁少女Sophie在婚禮前夕，展開尋找生父計劃，想讓父親牽着她旳手走進婚禮現場。Sophie在無意之中，看到母親Donna的日記，發現有三個男人可能是自己的父親，於是Sophie暗地裡邀請母親三位舊情人到島上；與此同時，獨身多年的母親，正為籌備女兒的婚禮而忙得不可開交，邀請了昔日金蘭姊妹Tanya及Rosie再次相聚。平靜的小島因為幾位「賓客」的到來而變得不一樣；過程中笑料百出，亦不乏溫馨場面，集愛情、親情及友情於一身。
被譽為「史上最陽光音樂劇」《MAMMA MIA! 》於1999年首次在英國倫敦演出，其後改編成16種不同語言及50個版本，音樂劇更榮獲多項戲劇獎提名，如美國最高榮譽的東尼獎最佳音樂劇、最佳音樂劇劇本、格林美音樂獎最佳音樂劇專輯等等。《MAMMA MIA! 》於2008年改編成電影《媽媽咪呀！》，由金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）、金像影帝哥連費夫（Colin Firth）、「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）及雅曼達施菲（Amanda Seyfried）等多位荷李活巨星演出，締造出驚人票房！2018年原班人馬開拍續集《媽媽咪呀！開心再嚟》，同樣創下票房佳績。