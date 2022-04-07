頂唔順翁虹 萬綺雯作狀 伍詠薇被無綫女高層鬧到著燈

近日演出《金宵大廈2》最新單元《雙魚》的伍詠薇，接受林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問，她稱為了飾演神經質阿媽芬姐，刻意減磅到成個人又凹又乾，「《金宵大廈》第一輯，我真係唔係big fan，我冇睇晒，不過我知道口碑好受歡迎！我可以參加其中，對我嚟講係少少cult cult地嘅片，幾得意，對一個演員嚟講，兩集要完成一個故事，如果寫得唔好，係好大鑊㗎！」問她會否介意要演蘇皓兒阿媽，一貫真性情的伍姑娘說：「黐線㗎！我之前做過黃宗澤阿媽啦(《飛虎之潛行極戰》)！」

爆 亞視男星醉住開工

於重頭環節《大膽答 冇膽食》，林柏希首先問入行33年的伍姑娘，有否遇過令她發晒脾氣的對手，伍姑娘竟說有兩，但就沒有開名：「兩個字！男人！兩個！失蹤唔到、另一個飲醉！」男星A玩失蹤、男星B就入廠拍劇拎住汽水罐，原來入面係酒，「因為我同呢個人真係好多戲，(成浸酒除？)唔，真係汽水味囉，一身酒氣，何以我會認得你！」問佢係咪亞視年代嘅？伍姑娘話：「我仲去得邊度呀？」又結四字提示：「芳華絕代！」再問伍姑娘，最曳做過邊一件事？「最曳嗰件事咪讀中學嗰時，被迫踢入三合會囉，跟住咪1個打14個，我勁過甄子丹！」感情上面最曳呢？「溝人哋老公囉！」溝咗幾多個有婦之夫？「計唔到……計到，五個以內啦！」

回顧入行歷史，伍姑娘出身1989年亞姐，當年冠軍翁虹、亞軍萬綺雯、季軍趙靜儀，頂頭大熱嘅伍姑娘只獲「最上鏡小姐」。問佢當年最唔妥邊個？「又係兩個字呀！翁虹其實係炒作到我同佢唔啱咋嘛！冇乜特別憎，當時可能憎幾嘢咁囉，即係可能覺得你咁樣撥下啲頭髮，作狀，作狀到佢；萬綺雯『耶』一聲咁樣，作狀，即係呢啲囉！」