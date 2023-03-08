預料攝理教主鄭明析下月判刑 Maple葉萱前男友A先生出庭作供

方力申女友葉萱(Maple)遭攝理教教主鄭明析性侵，她與數名受害人決定指控對方，希望令對方入獄，不想再有其他受害人出現。近日在Netflix播出的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中，更提到受害人不單止在南韓，亦有台灣及海外女性，單是台灣便有過百女生受害。
前男友教葉萱錄音做證據
鄭明析案件昨日(7日)第4度開庭，Maple前男友A先生以證人身份出庭。現年27歲的A先生表示，由2021年5月開始，二人開始遠距離戀愛，而女方當時表示遭到鄭明析性侵，並稱要跟鄭明析「最後道別」。A先生自言擔心Maple安全，於是叮囑她「如果發生甚麼事，你一定要錄音，若不把那一瞬間作為證據留下，以後就無法證明自己是受害者。」最後他收到一條長達1小時37分鐘的錄音，其後交予警方。
據《首爾新聞》指，錄音內容是鄭明析的淫穢言論，非常不堪入耳，也不時聽到葉萱的啜泣聲。
教會姐姐裝作不知情
A先生表示，據他所知葉萱的性侵細節有：第一次是在車內，第二次是她與另一名教友姐姐去探望鄭明析時發生，當時鄭明析沒有理會有他人在場，逼葉萱躺下繼而性侵。A先生指「那些姐姐在隔間後面裝作甚麼也不知道」，而鄭明析完事後，對Maple說︰「你現在得到了救贖」，而被洗腦的葉萱則感激鄭明析的「恩寵」。A先生提及的第二次性侵內容，與紀錄片的內容差不多。
借防乳癌為名胸襲Maple
另外，A先生指鄭明析會以「預防乳癌」為由，要求Maple當著他面前換衣服，並趁機撫摸胸部。他續指Maple被鄭明析性侵多次之後，不斷有矛盾的想法，她不知道這是透過鄭明析接受上帝的愛，還是這一切都是詐騙。他稱Maple當看到鄭明析在她面前性侵其他女信徒，她才醒覺，並覺得自己不但是受害者，同時也是加害者。
或於4月28日前宣判
由於鄭明析的拘留期到4月28日便屆滿，法官稱會加快審訊，若對方罪名成立，將會在4月28日前判刑。另外，辯方要求讓22名證人作供，但大部份都是稱教會沒有性侵，法官認為不需要盤問所有人。下次開庭日子為3月21日。