預料攝理教主鄭明析下月判刑 Maple葉萱前男友A先生出庭作供

方力申女友葉萱(Maple)遭攝理教教主鄭明析性侵，她與數名受害人決定指控對方，希望令對方入獄，不想再有其他受害人出現。近日在Netflix播出的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中，更提到受害人不單止在南韓，亦有台灣及海外女性，單是台灣便有過百女生受害。

前男友教葉萱錄音做證據

鄭明析案件昨日(7日)第4度開庭，Maple前男友A先生以證人身份出庭。現年27歲的A先生表示，由2021年5月開始，二人開始遠距離戀愛，而女方當時表示遭到鄭明析性侵，並稱要跟鄭明析「最後道別」。A先生自言擔心Maple安全，於是叮囑她「如果發生甚麼事，你一定要錄音，若不把那一瞬間作為證據留下，以後就無法證明自己是受害者。」最後他收到一條長達1小時37分鐘的錄音，其後交予警方。

據《首爾新聞》指，錄音內容是鄭明析的淫穢言論，非常不堪入耳，也不時聽到葉萱的啜泣聲。