頭文字D｜澳紐重映加碼至33間戲院上映 劉偉強麥兆輝視像現身墨爾本首映超感動

經典電影《頭文字D》上映20周年，4K修復杜比全景聲重返大銀幕，香港重映再掀熱潮，上映四星期票房逾380萬港元，電影將於本月23日在澳洲及紐西蘭上映，因修復版好評如潮，澳紐由原定4個城市預售，加碼至13個城市，共33間戲院同步上映，幾乎覆蓋所有華人的地方，是澳洲港產片重映規模最大的一次。

車隊 唐人街造勢

墨爾本唐人街的京華戲院，更於10月19日率先舉行了首映活動，全場座無虛席，完場時更安排了劉偉強導演及麥兆輝導演以視像直播方式與現場觀眾即時互動，分享幕後拍攝趣事、當年創作點滴，點燃現場氣氛！而在分享環節中途，電影原創音樂兼配樂師陳光榮更驚喜「現身」，回答觀眾問題。面對海外戲院及觀眾的熱烈反應，他們三人都表示驚喜和感動。劉偉強說：「之前我哋喺『邵氏』試映，第一次聽到播出時，嘩，點解20年前聽唔到呢啲聲嘅？今次Dolby Atmos（杜比全景聲）啲聲底出晒嚟，連啲『叮叮』聲、String（弦樂器）都出到晒。我覺得當年啲歌好好，例如Rap，好好聽，到依家都好啱聽。」他們又提到電影已重新推出Sound Track（原聲碟），將20年前的電影音樂重新製作和灌錄，感覺煥然一新。